El PSOE y el PP mantienen abiertas las negociaciones presupuestarias

El gobierno local, a falta de una semana para el Pleno en el que se debatirán los presupuestos de 2017, sólo tiene garantizada la abstención de Ciudadanos. El resto de partidos se inclina por el "no", aunque el PP aún quiere seguir "intentando" avanzar en la negociación hasta el último momento pese a que lo ve "muy complicado". "Es muy difícil llegar a un acuerdo", aseguró ayer Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz popular, tras una reunión con la responsable de Hacienda, Raquel Ruiz.

La concejala se pronunció ayer en el mismo sentido que De la Torre y aún no quiere enterrar la posibilidad de un acuerdo, aunque reconoce que la cosa "está un poco difícil". "Por el momento, a la comisión de Hacienda del viernes va la propuesta inicial del gobierno y no se contemplan cambios. No obstante, aún hay cosas que cerrar entre el PP y nosotros. Hasta el pleno no hay nada definitivo", afirmó.

Los que sí han concluido las conversaciones son Ciudadanos y Ganemos, después de que Somos e IU dieran por rota cualquier viso de acuerdo la pasada semana. "Nosotros mantenemos nuestra posición inicial, que era la abstención, porque no pudimos hacer cambios en las grandes cifras. No obstante, consideramos que un presupuesto es necesario y éste tampoco nos disgusta", explicó ayer Carmen Pérez Soberón, portavoz de la formación naranja.

Ganemos, por su parte, dio por finiquitados los encuentros con el gobierno a la vista de que no aceptaban ninguna de sus condiciones "principales". El sentido de su voto lo decidirán esta tarde en una asamblea convocada a las 19.00 horas en Los Canapés.