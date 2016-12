Maniega pide negociar con el PSOE los presupuestos hasta el final

Todavía hay margen para un pacto de presupuestos municipales, sin necesidad de que el gobierno local utilice dentro de unas semanas el recurso de la cuestión de confianza. Así lo reconoció ayer la presidenta del PP de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, pese a que la postura oficial de su partido hasta ahora era que las opciones de acuerdo eran mínimas. "Hemos retomado las conversaciones sobre el presupuesto", afirmó.

Y explicó que, toda vez que el gobierno tiene fórmulas para sacar adelante las nuevas cuentas, ya que es del todo punto inviable un acuerdo entre el PP con Somos, Ganemos e IU para desbancar al PSOE, puede ser razonable llegar a un acuerdo. "Van a aprobar sí o sí los presupuestos con una moción de confianza, ni el PP quiere gobernar con Somos y Ganemos ni vamos a facilitar nunca un gobierno que esté en las antípodas de nuestra ideología y valores. Ese escenario está bastante claro", explicó la presidenta popular.

Por eso, Rodríguez Maniega ha decidido retomar las conversaciones con el secretario general del PSOE de Avilés, el también portavoz Luis Ramón Fernández Huerga. "Van por buen camino", dijo ayer. La condición indispensable que marca ahora el PP es que el gobierno local ponga sobre la mesa un calendario claro para cumplir con todas las actuaciones que se habían aprobado para el año 2016 y que todavía están pendientes, como la reparación de Santa Apolonia. "Si los presupuestos van a salir adelante sí o sí, es mejor adelantar dos meses la aprobación de las cuentas y además conseguir sacar adelante propuestas del PP", justificó.

El PSOE, añadió, fue receptivo con la propuesta de poner sobre la mesa unos compromisos claros de calendario. "De momento, no adelanto ni que sí ni que no vayamos a aprobar los presupuestos, pero con este paso del PSOE nosotros no nos cerramos en banda y lo que voy a pedir es a Carlos Rodríguez de la Torre (portavoz municipal) y Alfonso Araujo (concejal) que retomen las conversaciones y que entre todos hagamos un esfuerzo".

Y concluyó: "Si la negociación fracasa, no va a ser porque el PP no lo intente. Ya hemos demostrado que queremos avanzar en lo que nos une, pero teníamos ese escollo de que no se han cumplido con varios compromisos y queremos un calendario al que parece que se avienen".