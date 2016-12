El arte en el Casino tiene tela

El arte y la artesanía se dan la mano en Avilés. Una manera de entender la unión de ambas técnicas creativas es la muestra "Tela y Papel", que puede admirarse en la sala de exposiciones de la sede del Casino de Avilés, situada en la calle Emile Robín, junto al parque del Muelle. La muestra cuenta con la colaboración del grupo de pintura "Aguada", que ya ha participado en otras actividades similares.

Según explicó una de las promotoras de la exposición y artista, Ana Griselda Santos, se trata de una muestra colectiva innovadora en la que sus autores parten de una idea, la plasman en un lienzo y, posteriormente, derivan esas composiciones a una tela. De hecho, existen reproducciones casi exactas pintadas en un cuadro y, justo debajo, sobre una tela. "Todas las pinturas son originales", resalta Ana Griselda Santos.

Cojines, mantas y sinfín de soportes muestran escenas de la naturaleza como ardillas, una buena remesa de setas, bosques frondosos y flores y así hasta reunir cuarenta y dos obras de arte y, a su vez, de artesanía. La muestra también ha reservado un espacio para rincones de Avilés como es el caso de una reproducción de la iglesia de San Antonio de Padua, más conocida como la iglesia de los Padres.

Los artistas -Luisa García Domínguez, Vivi Hevia, Pilar Salinas, Lucía Santamaría, Pilar Alonso, José Antonio Fernández y Chari de las Heras- también plantan sus creaciones en blusas y en prendas de uso cotidiano. "La exposición está abierta para todo el mundo, no es solo para los socios", expresa Santos, mientras incorpora dos nuevas manoplas a la muestra en la que no faltan ni las acuarelas ni el patchwork, una técnica que no es pictórica pero sí artística.

Las personas interesadas en asistir a la exposición "Tela y papel" podrán visitar el Casino de Avilés en horario de mañana y tarde, desde las 12.30 hasta las 14.00 horas y de 16.00 a 21.30 horas. La exposición cerrará sus puertas el próximo 2 de enero, por lo que cualquier momento de las fiestas de Navidad es bueno para acudir a admirar la labor de ocho artistas locales, a los que les ha dado por ofrecer otro enfoque a sus cualidades pictóricas y mostrar que la misma obra puede elaborarse tanto en un cuadro para colgar en la pared como en cojín para el sofá.