De la Torre advierte de que un acuerdo de presupuestos precisa el apoyo del PP regional

"Nosotros queremos aportar algo para los avilesinos, no meros matices". Esta es la postura que marcó ayer el portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, ante la petición por parte de la presidenta de los populares avilesinos, Carmen Rodríguez Maniega, de no tirar la toalla y seguir negociando con el PSOE los presupuestos. "Nos presentaron un proyecto cerrado de gastos, pero nosotros queremos participar activamente, igual que hicimos en el presupuesto de ingresos". Por eso, el portavoz considera que hasta ahora el gobierno local no ha seguido el camino adecuado para conseguir el apoyo. "Tenían que haberse sentado con nosotros y ver nuestras propuestas. No olvidemos que ellos tienen ocho concejales, nosotros seis", indicó. De la Torre se miró en el espejo regional, donde "se muestra la capacidad de negociación con algo muy importante para todos los asturianos". El PP apoyará los presupuestos del Principado a cambio de una rebaja en el impuesto de sucesiones.

"Como portavoz, me corresponde intentar llegar a acuerdos hasta el último minuto. Y se va a intentar. Pero sin olvidar que somos un partido donde el acuerdo, si se da, tiene que ratificarlo el comité regional del partido", advirtió De la Torre. Estas declaraciones llegan justo después de que Rodríguez Maniega pidiera retomar las conversaciones con ánimo de encontrar un acuerdo para aprobar los presupuestos, a cambio de que el PSOE les diera una hoja de ruta clara con obras pendientes. Los compromisos que reclama el portavoz son de más calado. "Estamos hablando de incrementar la partida de promoción económica, de inversiones, y sin olvidar el problema de Festejos. Tenemos que tener cierta sensatez y sentido político, no estar a la desesperada", subrayó De la Torre.

Por su parte, Somos criticó que el proyecto de presupuestos que se llevará al Pleno el próximo jueves "no tiene ni una sola modificación con relación al borrador". "No hay concesiones a nadie. No modifican ni tan siquiera alguna partida que los propios concejales Manuel Campa y Raquel Ruiz habían dicho que iban a cambiar", aseveró el concejal Primitivo Abella. La formación morada enfatizó en la postura de los populares: "Tenemos intriga por saber qué cosa presentará el sector del PP de Maniega y Aréstegui como producto de la negociación. Mientras el grupo municipal califica de 'fraude' y 'paripé' el proceso de negociación y reclama poder hacer propuestas de inversiones, la dirección local del PP parece que se conforma con un compromiso de plazos de ejecución de obras. No creemos que el gobierno tenga ningún problema, prometer es gratis".