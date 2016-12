Ara Malikian, a punto de agotar las entradas para su concierto del día 14 de enero

Tres semanas después de poner a la venta las entradas para el concierto de Ara Malikian del sábado 14 de enero de 2017 únicamente quedan disponibles entradas con visual reducida. Estas cuentan con un 40 por ciento de descuento sobre el precio general de 50 euros y únicamente se pueden adquirir en las taquillas del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura.

Tras su paso por el Centro Niemeyer en septiembre de 2015, el violinista Ara Malikian regresa el sábado 14 de enero a las 20.30 horas -el mismo día y a la misma hora actúa en el teatro Palacio Valdés el dúo norteamericano "The Mastersons" - con una nueva gira, "The incredible tour of violin", y un nuevo disco, "La increíble historia del violín".

Tras dos intensos años de gira con Ara 15, en la que Malikian desgranaba su biografía vital y musical, ahora es el violín quien inspira a Ara un nuevo repertorio recogido en el disco "La increíble historia del violín", donde el protagonista es su propio violín.

Un violín que nació en Módena y viajó hasta al Líbano para encontrarse con un pequeño Ara de tres años, al que su padre, también violinista, enseñó a tocar, y del que ya no se separaría. Juntos descubrirían a Paganini y juntos viajarían a lo largo de los años por todos los géneros musicales que iban aprendiendo allá donde paraban. Viajar, oír, fusionar, así hasta llegar al rock y la música pop.

Toda una increíble historia que podremos ir conociendo en la gira "La increíble gira del violín", un maravilloso viaje de 20 meses alrededor del mundo, que comenzó con la publicación del disco "La increíble historia de Violín" en octubre de 2016 y que continuará con su estreno el 28 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.

Ara Malikian es, sin duda, uno de los más brillantes y expresivos violinistas de su generación. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e innovadoras del panorama musical.Galardonado con los premios más prestigiosos a nivel mundial y actualmente de gira con más de 10 espectáculos diferentes acompañado de músicos de renombre. Tiene más de 40 discos grabados y ha creado su propia orquesta.

Las localidades de visual reducida con un 40% de descuento se pueden adquirir en las recepciones del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón.

Coincidiendo con las vacaciones escolares, el Centro Niemeyer programa en otro orden de cosas uno de los grandes clásicos de Disney, "Blancanieves y los siete enanitos". La proyección tendrá lugar en el Auditorio del Centro Niemeyer mañana, jueves 29 de diciembre a las 18:00 horas. En esta ocasión, la película no se proyectará en versión original sino en su versión doblada al español.

Este largometraje de animación de 1937 presenta a la malvada madrastra de Blancanieves, quien decide deshacerse de ella porque no puede soportar que la belleza de la joven sea superior a la suya. Sin embargo, Blancanieves consigue salvarse y se refugia en la cabaña de los siete enanitos. A pesar de todo, su cruel madrastra consigue encontrarla y la envenena con una manzana. Pero la princesa no está muerta, sólo dormida, a la espera de que un Príncipe Azul la rescate.

Las entradas están a la venta por 5 euros, 3 euros para los socios del Club Cultura que la adquieran hasta el día antes de la proyección. Las entradas se pueden adquirir en las recepciones del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, en www.liberbank.es, en el 902 106 601 y en Liberbank.