"En Avilés se libra la primera batalla para el congreso regional", anuncia Maniega

"En Avilés se está librando la primera batalla para el congreso regional", aseveró ayer Carmen Rodríguez Maniega, presidenta del PP de Avilés. La líder avilesina enmarca la crisis abierta en el seno del grupo municipal popular a un duelo de ideas y a dos formas de entender el partido. Y por ese motivo, avanzó que existe una alternativa a Mercedes Fernández, la máxima dirigente regional, que ya cuenta con los avales necesarios, en torno a un centenar. Aunque no quiso desvelar el nombre de la persona que encabezaría esa lista, sí aseguró que estará integrada por "personas relevantes" del partido y por militantes. "Son los que mueven el PP de Avilés y de Asturias, gente que clama por un cambio. El PP de Asturias necesita esperanza, democracia interna, regeneración, que se escuche a los afiliados y que las juntas locales tengan un protagonismo más activo", afirmó ayer Rodríguez Maniega, que hizo esas declaraciones desde "la máxima lealtad" tanto a la dirección regional como a la nacional.

Para Rodríguez Maniega, la solución del cisma abierto en la agrupación avilesina, marcado por las disputas entre el portavoz municipal Carlos Rodríguez de la Torre y la dirección local que ella preside, llegará con el resultado de ese congreso regional, donde cada uno medirá sus fuerzas. La crisis popular avilesina alcanzó su culmen el pasado jueves, cuando tres concejales del PP rechazaron, en un primer momento, el presupuesto municipal, en contra del acuerdo de la junta local, que había acordado abstenerse en la votación. Finalmente, las cuentas salieron adelante debido a que los ediles populares apoyaron "por error" a la Alcaldesa al votar una cuestión de confianza ligada al presupuesto. "Fue un espectáculo lamentable y esa imagen sólo contribuye a que los afiliados y los votantes pierdan su confianza en el PP. Ese descrédito tarda tiempo en quitarse", lamentó Rodríguez Maniega. Y añadió: "El portavoz, como su propio nombre indica, es el que debe portar la voz del partido, respetando los órganos y cumpliendo y haciendo cumplir sus decisiones, y él no lo ha hecho. La junta local es soberana para trasladar las posiciones del PP de Avilés. En el caso del presupuesto, en su momento se dijo que siempre que se facilitara la aprobación de unas cuentas del PSOE, se consultaría al comité regional, pero eso eran otros tiempos. Ahora, el mandato de Rajoy es que sea la legislatura del acuerdo y por eso nos sentimos legitimados para negociar. El portavoz debe explicar de dónde salió el no", afirmó. La versión contraria sostiene, sin embargo, que los estatutos del partido marcan que debe ser el comité regional el que avale que el partido apruebe un presupuesto de otro grupo. Y en el caso de Avilés, esa posibilidad no se debatió.

"No he podido hablar ni con Rodríguez de la Torre ni con la presidenta del partido de todo lo sucedido porque no me cogen el teléfono", afirmó. Aprovechó la ocasión para pedir a ambos "juego limpio" en todo este proceso "para que el PP no sea rehén de esta situación. "Necesitamos también cordura para que no se vuelva a repetir este espectáculo. Si no se frena esta deriva, vamos en camino de que en Avilés suceda lo mismo que en Gijón, donde, además, algunos protagonistas coinciden", recalcó Rodríguez Maniega, que sentenció que "los follones se pagan en las urnas".