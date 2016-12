"En otras condiciones, pediría abrir un expediente a De la Torre", afirma

"En otras condiciones, pediría que se abriera un expediente a Carlos Rodríguez de la Torre. Pero en su última visita, Mercedes Fernández dijo que él era su apuesta en Avilés", sentenció ayer Carmen Rodríguez Maniega, presidenta local del PP, ante la perdida total de confianza en el portavoz municipal. Y más aún tras lo sucedido en el Pleno, donde De la Torre afirmó que se equivocó al votar la cuestión de confianza y avalar así el presupuesto del PSOE. "No me vale la disculpa del error. Votó después de concejales del PSOE y no es nuevo en esto", aseguró. No tuvo la misma beligerancia contra el también concejal Alfonso Araujo, que es también secretario del partido, y que votó a favor de dar la confianza a Mariví Monteserín antes que los otros dos ediles populares -era una votación nominal, a viva voz y en orden alfabético.

"El responsable del grupo municipal es el portavoz . Él estaba delante y cuesta creer que no supiera lo que estaba votando. Puedo entender que Alfonso se haya equivocado, pero no los tres errores. Y eso debe tener consecuencias. Un portavoz tiene que estar con los cinco sentidos puestos encima de la mesa", comentó.

Maniega afirmó que si De la Torre no sabía cómo actuar en el debate de la cuestión de confianza, tenía a su disposición tanto a los técnicos del Ayuntamiento como a los asesores jurídicos del partido "para preguntarles". "Fueron a un pleno extraordinario sin llamar a la presidenta (por ella misma). Si no consultaron conmigo, al menos lo habrán consultado con la presidenta del partido", elucubró la dirigente.