Corvera negocia con la SGAE la rebaja del canon para las asociaciones que organizan las fiestas parroquiales

El Ayuntamiento de Corvera ultima un acuerdo para que la SGAE aplique a las asociaciones que organizan fiestas en el concejo, las mismas deducciones y bonificaciones de las que se benefician las administraciones locales. Las diferentes comisiones de festejos y entidades vecinales existentes en Corvera organizan anualmente unas quince romerías, que podrían ver reducido un 25 por ciento el canon que hasta la fecha estaban obligados a abonar a la SGAE, gracias a la mediación del Ayuntamiento.



"Estamos negociando con la SGAE para que aplique a las asociaciones que organizan las fiestas en las parroquias los mismos descuentos que nos aplican al Ayuntamiento. Para las asociaciones de vecinos y las comisiones de festejos, la tasa de la SGAE resulta muchas veces excesiva y lo que pretendemos con este acuerdo es que no se vean ahogadas por la obligación de realizar estos pagos y de esta forma asegurar la pervivencia de las fiestas parroquiales, tan tradicionales en Corvera", explicó al respecto Rafael Alonso, Concejal de Festejos del Ayuntamiento.



El Consistorio local ya se ha puesto en contacto con la SGAE para negociar que se aplique la deducción del 25 por ciento sobre las tarifas generales de la SGAE -7 por ciento para orquestas y 8,5 por ciento para conciertos- a las diferentes asociaciones y comisiones de festejos. "Se da la circunstancia de que alguna de las asociaciones no está al día con los pagos a la SGAE, así que hemos pedido que la medida de las deducciones se aplique con carácter retroactivo desde el año 2013, para que les sea más fácil abonar lo que deben. Y, de forma general, todas las asociaciones y comisiones de fiestas se beneficiarían del mismo descuento que se aplica al Ayuntamiento desde este año", indicó el concejal.



"Desde el Gobierno queremos que las asociaciones vean en el Ayuntamiento una institución cercana y que colabora en resolver los problemas que puedan tener, hemos mantenido una reunión con las asociaciones vecinales y de festejos que organizan las fiestas parroquiales en el concejo para ofrecerles nuestra ayuda, en la citada reunión las asociaciones nos lo agradecieron y aceptaron esa colaboración" detalla el concejal.



"No se trata de discutir si hay que pagar o no a la SGAE porque eso es algo que se escapa a las competencias municipales, sino que desde el Ayuntamiento nos ofrecemos a que ese pago sea menor en la medida de lo posible" señala Rafael Alonso.



Esta no es la única medida que el Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha para facilitar la labor de las entidades parroquiales en relación a la organización de festejos. Así, recientemente, también se puso en marcha un nuevo procedimiento para por un lado simplificar los trámites administrativos que dichas entidades deben realizar antes de recibir las subvenciones municipales y, por otro, establecer normas de agilización y seguridad de cara a la celebración de las fiestas. El Gobierno local destina 21.600 euros para subvencionar las fiestas parroquiales en 2017.