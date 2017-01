"La exoneración del pago del recibo conlleva un cambio legal", recalca el Alcalde

El alcalde de Gozón, Jorge Suárez, afirmó ayer con rotundidad que la exoneración en el pago del IBI por los hórreos y paneras "conllevaría un cambio de una ley estatal". "Me abruma que piensen -refiriéndose a Foro- que el gobierno de Gozón tiene capacidad para cambiar una ley estatal, pero sinceramente, no podemos", zanjó el regidor gozoniego. Suárez defendió que el Ayuntamiento no va a gravar a los propietarios de hórreos amparándose en un afán recaudatorio -como le acusó la presidenta de Foro Gozón, Concepción Artime-. "Esa afirmación demuestra una ignorancia extrema de la actual regulación, y una irresponsabilidad inaceptable en un dirigente político al trasladar una información errónea a los vecinos", señaló Suárez.

El regidor gozoniego quiso dejar claro que la normativa que regula el régimen tributario de los hórreos es estatal, es decir, "el Ayuntamiento no tiene potestad para establecer exenciones, ni bonificaciones no contempladas en la ley". Suárez detalló además que el cobro por los hórreos y paneras ya ha tributado en los ejercicios 2014 y 2015, además de en el pasado año, sin que hubiera quejas. "Todos los municipios están sujetos al articulado de las leyes del catastro y Hacienda Pública, y no pueden tomar iniciativas que no estén "autorizadas" por dichas normas. En este sentido ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo al sentenciar que el Ayuntamiento, amparado en la autonomía municipal, no podía establecer en la ordenanza reguladora del IBI unos beneficios fiscales no contemplados ni en la Ley Reguladora de Haciendas Locales ni en la Ley General Tributaria", incidió Jorge Suárez, que añadió: "El cambio de la ley pasa por modificar las citadas Leyes, y eso se hace en las Cortes Generales" y por lo tanto, no en el Pleno.