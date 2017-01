El PP y el PSOE critican el programa navideño y la falta de alumbrado

El PP y el PSOE han criticado al gobierno castrillonense de IU por la programación navideña. Ambos grupos de la oposición municipal coinciden en dar un suspenso al programa y, sobre todo a la falta de alumbrado navideño. Los populares y los socialistas sólo salvan de las críticas los espectáculos infantiles que se desarrollaron en la carpa municipal de Piedras Blancas.

"Tenemos que hacer un balance negativo por muchas razones. No hubo alumbrado navideño por la cerrazón de IU, la totalidad de las actividades se organizaron en Piedras Blancas y, como ocurre desde hace años, la Cabalgata de Reyes se desvirtuó. Además, la gala de Fin de Año se celebró en la carpa, un recinto frío y bastante desangelado", se quejó el portavoz del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.

"Pedimos una revisión de las actividades programadas por el gobierno municipal, empezando por no tratar de desvirtuar las fiestas de Navidad y Reyes con originalidades o snobismos fuera de lugar. Y, lo más importante poner alumbrado navideño como hacen la mayoría de los concejos, y no dejarlo solo a expensas de la colaboración de comerciantes", concluyó Quiñones. El PSOE coincide con el PP en reclamar alumbrado navideño y criticó "el despilfarro, la falta de previsión y la comodidad de repetir programas, año tras año". "Asimismo, se marginaron a Salinas, Raíces y a la zona rural donde no se desarrollaron actividades", dijo el portavoz , Jesús Cabrales que se quejó que los 100.000 euros de presupuesto "no se vieron".