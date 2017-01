"La presencia en Fitur es clave para atraer a más visitantes", defiende Moreno

El Ayuntamiento volverá a estar presente en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en Madrid desde el día 18 al 22 de enero. Para la concejala de Turismo, Aida Lúa Moreno, la presencia de Gozón en la feria "es clave para atraer más visitantes al concejo". "Estaremos todos los días y tenemos como fin conseguir, al menos, unos números tan fabulosos de visitantes como los del pasado verano, cuando hubo una afluencia de personas tanto a diario como pernoctaciones y mucho de ello se lo debemos a Fitur", destacó la concejala de Turismo.

Moreno recordó que el pasado año el Ayuntamiento de Gozón presentó una guía turística en la feria internacional, sin embargo este año, confirmó que no habrá publicaciones ni presentaciones oficiales. "Como suele ser habitual en este tipo de actos, daremos a conocer aún más tanto el entorno del cabo Peñas como Luanco. Si no estamos presentes allí y no podemos vender nuestro concejo costero, es más difícil atraer a personas que no nos conocen", destacó la edil de Turismo, Aida Lúa Moreno, que el último día de Fitur estará acompañada por otra representante municipal, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Alba Escandón.