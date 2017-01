Un cutis de anuncio tras el mostrador

María Antonia González Álvarez es una mujer bella. Tanto es así que la firma de cosmética "La Roche-Posay" se ha fijado en esta avilesina de 57 años que ha sido seleccionada como modelo novel para la grabación de un anuncio de la casa "L'Oréal" que próximamente saldrá a la luz. La elección no fue casualidad. Todo empezó con un comentario que González Álvarez, empresaria al frente de la tienda "Sinfonía", dejó en la página de Facebook de "La Roche-Posay".

"Me gusta participar en las redes sociales, cada noche hago los deberes escribiendo comentarios o dando 'me gusta' a lo que me parece atractivo. Hace un tiempo en la página de 'La Roche' proponían que pusiéramos por qué utilizábamos sus productos y eso hice", explica, y agrega: "Yo empecé a usar estas cremas hace ya siete años por recomendación del dermatólogo porque sufría intolerancia a casi todos los productos cosméticos". Tras contar su experiencia con esta gama de productos, María Antonia González Álvarez recibió una llamada. "Eran de 'La Roche' diciéndome que habían visto mi foto de perfil de Facebook y que me habían seleccionado para un anuncio con otras diez personas de otras comunidades y edades distintas", manifiesta.

Ni corta ni perezosa, este torbellino de mujer se desplazó a Madrid donde grabó el "spot" que presumiblemente se presentará en la web de la firma cosmética y se difundirá a través de las redes sociales."Fue una experiencia enriquecedora. Me hicieron varias fotos y tuve que decir una frase: 'Lo daba todo por perdido hasta que descubrí su magia'", recalca esta empresaria que desconoce el resultado de la grabación. "La experiencia fue buena, todos los que estaban en el plató eran grandes profesionales. Eso sí, yo era la mayor de todas y no sé cómo quedaría", dice María Antonia González, que conserva la tez resplandeciente.

"La verdad es que procuro cuidarme aunque no en exceso", subraya esta mujer que se lanza con un consejo de belleza: "La gente debe empezar a cuidarse la piel de joven porque los excesos se pagan. En mi caso las intolerancias que me surgieron de mayor tal vez se deban a esos excesos de juventud de maquillajes o sol". Aún así, María Antonia González es ya una guapa de Avilés.