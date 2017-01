Enredo en las páginas del Socorro

Enredo en las páginas de la revista de las fiestas del Socorro. La gestión de la publicación, que con el paso de los años se ha convertido en una atracción más de las fiestas invernales, se encuentra en entredicho después de que el gobierno local intentase lanzar, sin éxito, una revista con el objetivo de sacar fondos para las celebraciones. El Consistorio ha comprobado que no recibe ni un euro por la revista que suele gestionar un vecino de Luanco, y no descarta adoptar medidas legales.

"O la persona que hace la revista explica esta situación o no nos quedará más remedio que denunciarle. No emite ni facturas, ni pagarés, ni recibís (a los comerciantes a los que les cobra la publicidad) y no entrega ni un euro al Ayuntamiento para el desarrollo de las fiestas, como nos han comunicado que manifiesta. ¿Dónde está el dinero que recauda y para qué es?", planteó la concejala de Turismo, la socialista Aida Lúa Moreno.

El Ayuntamiento confirmó este entuerto cuando comunicó a la Unión de Comerciantes de Asturias su interés en confeccionar una revista del Socorro para financiar también parte de la programación de las fiestas con publicidad de los negocios del concejo. Responsables del colectivo visitaron locales hosteleros y comercios con el fin de conseguir su colaboración, pero la mayoría respondieron que ya habían colaborado con la otra revista y que no realizarían más aportaciones económicas a otra publicación.

"Con el dinero que pudiéramos obtener de la revista se podrían sufragar algún que otro gasto, como el pago de alguna actuación musical", indicó la concejala de Turismo. "Parece que los locales prefieren aportar dinero a esa revista, como lo hicieron siempre, pero ese dinero no figura, son pagos en 'negro' y no sirven para financiar las fiestas, al menos, en el Ayuntamiento no se ha recibido ni un céntimo desde que estamos en el gobierno", apuntó la concejala. Y aclaró: "El dinero que se invierte en los actos festivos tanto del Socorro como del Carmen, en verano, sale exclusivamente de los presupuestos municipales, no hay más ingresos ni colaboraciones".

Hasta la fecha, el Ayuntamiento estaba interesado en publicar una revista propia para el Socorro, pero visto que los pequeños empresarios consultados por la Unión de Comerciantes "no quieren colaborar", el gobierno ha desistido. Eso sí, Moreno avanzó que el interés municipal en este sentido se mantendrá de cara al verano, coincidiendo con las fiestas de El Carmen. Usualmente, la persona que desarrolla la revista del Socorro también hace otra para las fiestas veraniegas con un formato similar.

La revista de las fiestas del Carmen de 2015 (las primeras celebraciones bajo el mandato socialista) incluía un saluda del Alcalde, Jorge Suárez. "Cuando comprobamos que no aportaba ni un céntimo, decidimos eliminar tanto el escrito del Alcalde como los logotipos del Ayuntamiento", concluyó la concejala de Turismo.