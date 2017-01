El Ayuntamiento recoge los árboles de Navidad para replantarlos

Los árboles de Navidad, en Corvera, tienen una segunda vida. El Ayuntamiento recoge de manera gratuita los abetos naturales que los vecinos hayan adornado en las pasadas fiestas para, posteriormente, replantarlos en alguna zona verde de propiedad municipal. Los interesados pueden solicitar la recogida llamando a los siguientes teléfonos: 985 50 57 01 (Casa Consistorial); 985 51 46 01 (Centro Tomás y Valiente) y 985 50 57 62 (Servicio de Obras).

En la última década, esta fórmula ha permitido la recuperación de más de un centenar de árboles. Rafael Alonso, concejal de Servicios Urbanos, explicó no obstante, que en los últimos años la demanda ha ido decreciendo porque cada vez son más los que optan por los árboles sintéticos. Una vez recogidos, los técnicos valoran su estado para replantarlos o no. "A veces debido a factores como la propia calefacción de los hogares, el cambio de ubicación? los árboles sufren mucho y no es posible su conservación", comentó.