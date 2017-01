"Las fiestas no están a la altura de las necesidades de Avilés", afirma Araujo

La programación navideña fue, a juicio del PP, un fiasco. "Las fiestas no están a la altura de las necesidades de Avilés", sentenció ayer el concejal Alfonso Araujo. Y es que, según el también secretario general de su partido en la ciudad, los actos "no atrajeron a los turistas". "Se acaba de conocer que España tuvo este año cifra récord de turistas y ese boom no tiene correlación en la ciudad. Los hoteles, esta Navidad, tuvieron ocupaciones mínimas y en algunos casos hasta cerraron porque no les compensaba tener abierto en estas fechas. Esto no es más que la prueba del algodón de que las fiestas no sirviendo como tractor de turistas, ni nacionales ni extranjeros", espetó.

Para el edil del PP, la programación ideada desde las áreas de Festejos, Cultura, Deportes y Turismo fue "insulsa", "incapaz de atraer visitantes" y "sin sentido turístico". "Reclamamos que haya una verdadera promoción del sector turístico porque es un pilar que Avilés necesita para que haya más hoteles, los negocios funcionen... pero parece ser que eso no entra dentro de los planes del gobierno local", lamentó.

Respecto a la programación, "poco que decir". "Tuvimos un belén sin mula ni buey y a los niños preguntando por la calle dónde estaban las barracas. Es una programación venida a menos y muchos vecinos optaron por ir a Oviedo o a Gijón porque tenían actividades más atractivas que aquí, donde a parte de un mago por la calle, poco más. Es una pena, el gobierno está empeñado en que las fiestas sean de pueblo y no de una ciudad turística", dijo Araujo.