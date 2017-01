Maxi González ensalza la oferta cultural de Avilés, pero lamenta el "escaso público"

"Avilés cuenta con una amplia y variada oferta cultural, pero hay muy poca gente en los actos; creo que los ciudadanos tienen conocimiento de la programación ya que hay abundantes canales de comunicación, pero no salen de casa, son muy cómodos", afirmó ayer Maximino González durante la charla que ofreció en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. En el palacio de Valdecarzana, el bloguero, que desde hace años recopila información cultural del concejo, dio su particular visión de este apartado en Avilés. "Tenemos muchas actividades pero no hay movimiento de gente excepto en aquellas protagonizadas por famosos", dijo.

Además de hablar de su trayectoria profesional como "cazador de actos culturales", Maxi González desgranó las propuestas que tanto instituciones públicas como privadas presentan día tras día en Avilés. En este sentido, resaltó la labor de las asociaciones. "Un ejemplo llamativo es la de Llaranes", dijo. Por su parte, indicó que el tejido social de Sabugo "está un poco desinflado".

También citó a algunos de los muchos hosteleros que organizan conciertos, "que se pagan con una cerveza". "En este caso, el dinero no es excusa para no acudir", comentó, para añadir que "todos los días hay algo interesante". "A veces, se programan más actos que en Oviedo y Gijón y, a pesar de ello, la ciudad está muerta. No sé qué se puede hacer para revertir esta situación. Personalmente me mato con la información para que la gente salga y sólo lo hace en fiestas, entonces todo está abarrotado", subrayó.

El teatro tuvo igualmente cabida en el discurso de este avilesino nacido en 1967. "Es uno de los platos fuertes de la ciudad. Todas las productoras quieren venir, les da prestigio representar aquí", concluyó.