El plan municipal de emprendimiento contará con 2,8 millones hasta 2020

El plan de emprendimiento de Avilés ya está en marcha con 30 medidas que persiguen crear en la ciudad un tejido empresarial dinámico, apoyado en las nuevas tecnologías y ligado sobremanera a las empresas de base industrial, tecnológica y de servicios avanzados. Para ello, el Ayuntamiento tiene previsto destinar hasta el año 2020 -fecha de conclusión del plan- 2,8 millones de euros. A ese montante se debería sumar la aportación económica de las otras administraciones públicas (Principado y Estado), así como de inversores privados que quieran colaborar con la iniciativa.

"Es una de las patas fundamentales del proyecto. Pondremos las herramientas para que los emprendedores consigan financiación adicional a la del Ayuntamiento", explicó ayer Manuel Campa, concejal de Promoción Económica, durante la presentación del plan junto a la alcaldesa, Mariví Monteserín, y Javier García, gerente del Instituto Cíes, a quien el Ayuntamiento encomendó la asistencia técnica. La Alcaldesa destacó que éste es un "buen momento" para sacar adelante el plan de emprendimiento y "aportar cambios para que sea el motor económico que genere nuevas empresas". "Tenemos que ser capaces de desarrollar el talento que tenemos y atraer a emprendedores y empresas de innovación", indicó.

Javier García, por su parte, destacó que el proyecto tiene "objetivos claros, fáciles de medir y conseguibles". Su objetivo final es que Avilés sea una "ciudad estratégica para emprender". Para ello, se han marcado seis líneas estratégicas que persiguen crear más empresas, que éstas crezcan y sean competitivas, buscar instrumentos e incentivos para poner al alcance de esas empresas -"no todo es presupuesto, sino que tiene que haber otros alicientes"-, que exista coordinación para asegurar la eficacia y generar empleo y riqueza. "Dependiendo de la fase en la que esté la empresa habrá diferentes medidas. La clave, no obstante, es la consolidación, que es la gran olvidada en los planes de emprendimiento. Un buen número de empresas no dura más de cinco años porque no son capaces de conseguir expandirse", comentó el gerente del Instituto Cíes.

De los recursos que movilizará el Ayuntamiento para desarrollar el plan de emprendimiento, la mayor cuantía estará destinada a la línea que busca adecuar los instrumentos financieros al fomento del emprendimiento y la consolidación (1,48 millones de euros). Ahí están incluidos los fondos de los préstamos participativos que gestiona La Curtidora.