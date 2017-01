El PSOE reta a Podemos y Foro a hacer una norma del IBI de hórreos

El alcalde, Jorge Suárez (PSOE), está cansado de las críticas recibidas a cuenta del cobro del IBI por los hórreos y paneras. Por eso, ayer decidió pedir a Podemos y Foro "que tanto saben", que presenten un proyecto de ordenanza para eliminar el cobro de la contribución a los edificios tradicionales asturianos. "En los municipios en los que gobiernan deben tener una ordenanza, quiero que me la presenten y que me digan cómo aplicarla", indicó el regidor gozoniego, que ha defendido desde un principio que el pago por los graneros típicos asturianos se debe a la aplicación de la ley del catastro, entre otras normativas que dependen de la administración general del Estado, es decir, que no son competencia municipal.

La diputada en la Junta General del Principado de Podemos, Lucía Montejo, acudirá esta mañana al mercado luanquín para informar a los vecinos sobre cómo reclamar el dinero que el Ayuntamiento les cobra por sus hórreos y paneras. "La normativa actual recoge que los hórreos asturianos de más de 100 años de antigüedad están exentos de IBI, mediando solicitud al respecto", destaca Podemos en un comunicado, en el que indica además que los dueños de los graneros tradicionales asturianos con más de cien años pueden solicitar una exención del impuesto.

La formación morada instalará una mesa informativa en el mercado para distribuir y ayudar a cumplimentar dos formularios, -uno de exención permanente del IBI de sus hórreos y paneras, y otro para reclamar la devolución del importe pagado en ejercicios anteriores-. Podemos aprovechó la ocasión para criticar el inmovilismo del Gobierno regional en esta materia, después de haber presentado una proposición no de ley y aprobarse en la junta.

IU se ha sumado también al carro y pedirá una iniciativa parlamentaria en la Junta y en todos los concejos asturianos con el mismo fin: eliminar el IBI para hórreos, paneras y cabazos que tengan una antigüedad no menor de un siglo, sea cual sea el estado en el que se encuentren. La coalición solicitó además la necesidad de establecer una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del IBI del resto de las edificaciones tradicionales asturianas. IU también se refiere en su petición que se ha de vincular los hórreos y paneras con "su condición de bienes inmuebles de características especiales, y especificar su cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales relativos a esta bonificación en la forma más amplia y favorable a los propietarios que fuera posible",