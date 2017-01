IU exige retirar el cartel "machista" del Día de la Mujer y convocar otro concurso

Izquierda Unida exigió ayer a la concejala de Igualdad, Raquel Ruiz, la retirada del polémico cartel ganador del concurso del Día Internacional de la Mujer y la convocatoria de un nuevo concurso para así evitar que Avilés tenga un póster "machista" para conmemorar el 8 de Marzo. "Nos alegramos de las palabras de comprensión de la edil, pero además queremos que haya hechos y que haya una rectificación pública para asumir el error de escoger ese cartel", aseveró ayer Llarina González. A su juicio, la obra realizada por Rubén Lucas García "perpetúa los estereotipos de género" al representar a una mujer con "medidas perfectas, tetas perfectas, maquillada, con tacones y de rosa". "La explicación del autor sólo ahonda en el problema. No se puede dar voz desde las instituciones a este tipo de mensajes", añadió.

González, para evitar que se repitan este tipo de situaciones, propone dos medidas: que el cartel lo vuelva a seleccionar el Consejo sectorial de la Mujer "y no tres técnicos" y que, en el concurso, primen "criterios políticos y no estéticos". "Esos criterios artísticos están bien para los carteles de San Agustín o Antroxu, pero no en este caso. Puede presentarse un cartel con un dibujo de un hombre pegando a una mujer y que gane porque esté muy bien hecho. Por eso deben primar los criterios políticos, para que el mensaje sea claro y certero contra cualquier tipo de incitación a la violencia machista", afirmó la concejala de IU.

González añadió que si el gobierno local del PSOE no da marcha atrás antes del próximo pleno, el 19 de enero, su partido sopesa algunas medidas, como presentar una moción para que el resto de la Corporación exija la retirada del cartel o hacer un ruego a la concejala de Igualdad para que se explique y "así haya una declaración pública que diga que el cartel no es políticamente adecuado".

Comisiones Obreras, por su parte, denunció ayer el cartel del 8 de Marzo ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres del Instituto de la Mujer.