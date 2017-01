La Cofradía del Santo Entierro de la Sardina calienta motores para el Antroxu

"Haremos un concurso de chistes sobre el pasado franquista para acabar todos presos y así comer caliente, no pasar frío y salir con paro". Habla Chus Rodríguez, miembro de la Cofradía del Santo Entierro de la Sardina, que ayer celebró el 50 menos cuatro días para la llegada del Antroxu. El grupo lo hizo vestido con el traje oficial de la Cofradía: colores estrambóticos, madreñas, y demás enseres que animan a celebrar los placeres de Don Carnal la última semana de febrero. La celebración fue en el parque del Carbayedo, previa comida contundente, como manda el invierno.

El problema de la contaminación en Avilés, dicen los cofrades, "no existe": "Es una cuestión sencilla: todo lo que fumamos años atrás era de mala calidad y ahora sale todo lo malo, lo que hay que hacer es fumar buena hierba, que no hierbabuena". También hubo palabras para Fidel Castro, recientemente fallecido. "Debe estar en la gloria porque como el cielo no existe y los curas quitaron el limbo... no le queda otra y es más, se demostró que la resurrección es un mito porque el Cristo del siglo XX no volvió al tercer día". Entre más sátiras, la cofradía anima a colocarse un disfraz y a conquistar la calle para el próximo Antroxu.