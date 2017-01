Una caída a prueba de pelícanos

No saber qué comen, principalmente, los pelícanos -peces- provocó que Enol Menéndez, de 10 años, se cayera al vacío. Pero no a uno cualquiera, sino al de la trampilla del programa de Antena 3 "Ahora caigo", que emitió las pasadas Navidades un especial para niños, presentado por Arturo Valls. "Antes de la grabación, practicamos la caída para no tener miedo. Es algo sorprendente, pero rápido", asegura el pequeño, vecino de Soto del Barco.

Menéndez decidió presentarse al casting para el especial de 2015, aunque entonces no le llamaron. Sí para el de 2016. "El programa está muy guay y la experiencia estuvo bien, aunque estaba un poco nervioso. Me gustaría repetir", afirma. Enol Menéndez participó junto a otros diez menores. Compitió en la cuarta ronda frente al concursante principal. Acertó tres preguntas, entre ellas, a qué partido pertenece Mariano Rajoy -el PP- y qué tipo de animal es "Zazú" en "El Rey León": un ave.

Del presentador del concurso, nada más que buenas palabras: "Es muy gracioso".