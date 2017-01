Igualdad organiza hasta mayo 12 talleres gratuitos para mujeres

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés programa entre los meses de enero y mayo un total de 12 talleres gratuitos que abarcan los ámbitos de desarrollo personal y emocional, el cultural con perspectiva de género y el tecnológico o digital. Además, a lo largo del semestre también se podrán organizar visitas en grupo a exposiciones o recursos municipales, charlas-coloquio o conferencias.

Los talleres se van a realizar la Casa de Encuentro de las Mujeres en el Edificio Fuero (C/ Fernando Morán 26), a excepción de los talleres de desarrollo tecnológico y digital, que se desarrollarán en el Centro de Dinamización Tecnológica (C/ Marcos del Torniello 34). Las inscripciones para la nueva oferta comienzan el 19 de enero. Cada persona se podrá inscribir en un máximo de cinco talleres, pero no se permite la inscripción en cursos ya realizados. Por otro lado, con más de tres faltas de asistencia no se podrán realizar el resto de talleres. Las interesadas podrán apuntarse de dos maneras. El presencial será en los Servicios de Atención Ciudadana del Ayuntamiento los lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 14.30 horas y los martes y jueves de 8.00 a 17 horas, y en el de "El Foco", de lunes a viernes de 8.00 a 14.30 horas. El online será a través de la web www.aviles.es.

En el año 2016 se pusieron en marcha 20 talleres y se organizaron 5 visitas a diferentes espacios o recursos municipales. En total, los talleres tuvieron una participaron de más de 300 mujeres, mientras que en las visitas asistieron más de 60.

Entre los cursos de este año están los titulados "Cómo no ser perfecta y quererse igual", "Tomando el control de nuestra salud", "Movimiento corporal y laberinto emocional", "Navegar por internet y correo electrónico", "Escritura creativa con perspectiva de género", "Cómo mantener relaciones familiares más sanas y satisfactorias", "Miedos y temores que nos frenan" o "Comprar y viajar por internet".