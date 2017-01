IU pedirá en el pleno la retirada del cartel del 8 de marzo

Izquierda Unida rogará a la alcaldesa, Mariví Monteserín, en el pleno del jueves que retire el cartel ganador del concurso del 8 de marzo y que se realice un nuevo concurso "en el que primen los criterios políticos ante los artísticos. "La Alcaldesa defiende el cartel y dice que cumple la misión de llamar la atención sobre una realidad y da lugar a hacer un análisis de la imagen que se tiene de las mujeres. Desde Izquierda Unida consideramos inaceptables esas palabras y consideramos que Mariví Monteserín debe tener mayor sensibilidad feminista en todos sus ámbitos. La única misión que cumple este cartel es el de perpetuar los estereotipos y roles de género que se nos impone a las mujeres", afirma en un escrito el portavoz de la coalición, Alejandro Cueli.

El concejal de IU considera que una "buena forma" de llamar la atención sobre la realidad que viven las mujeres y luchar por erradicar la violencia machista es un cartel donde se rompa o se rebele "ante esos estereotipos y roles de género", donde se "denuncie la brecha salarial, los techos de cristal o las agresiones machistas y los asesinatos machistas".

Izquierda Unida asegura que desde que se hizo público el cartel "las críticas han sido muy numerosas desde todos los ámbitos sociales: colectivos feministas, partidos políticos, sindicatos... porque consideramos inaceptable que desde las instituciones públicas se dé cabida a este tipo de mensajes que lo único que hacen es perpetuar los estereotipos de género". "Entendemos que el Ayuntamiento de Avilés, el cual aprobó por unanimidad la moción de Avilés Libre de Agresiones Sexistas el pasado mes de agosto, no puede utilizar ni promocionar imágenes con contenido machista. Este cartel muestra todos los estereotipos de género que el patriarcado impone sobre nuestros cuerpos (medidas perfectas, maquilladas, con tacones...). Tenemos que combatir estas imposiciones sociales; no por no llevar tacones, bolso o ir maquilladas dejamos de ser más mujeres, todas somos diversas y tenemos el derecho de llevar la imagen y ropa que nos apetezca", afirma la coalición en el escrito