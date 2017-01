Fomento lleva una semana sin contestar una carta, critica el Alcalde

La abogada responsable de tramitar la demanda del Ayuntamiento contra el Ministerio de Fomento por su "inactividad" en relación a los ruidos que provoca la autopista AI-81 a su paso por Trasona explicó que la intención es presentarla por vía fiscal. "Nos decidimos por esta vía porque, de admitirse, la Fiscalía abrirá una investigación y puede acceder a información y documentos a los que nosotros no tenemos acceso, con lo que habría más posibilidad de éxito. Esto no descarta que más tarde podamos utilizar otras vías", señaló la letrada Paloma García.

La propia abogada, el técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Ignacio Martínez; y el Alcalde, Iván Fernández; se reunieron ayer con los vecinos de la localidad corverana para aclarar dudas sobre los testimonios que el Ayuntamiento había pedido para dar un empujón a la demanda. El Consistorio solicitó que los afectados que han sufrido daño en su salud como consecuencia, directa o indirecta, de los niveles de ruidos soportados a lo largo de los años, explicaran su caso para añadirlo a la demanda.

El Alcalde recordó a los vecinos presentes que todo aquel que lo desee aún puede hacer llegar al Ayuntamiento sus testimonios como prueba del daño en la salud que ha sufrido por los ruidos para reforzar la demanda. "Los testimonios que necesitamos sobre los problemas que genera el ruido no solo tienen que ver con la audición. Hay patologías sensoriales, neurológicas... por ejemplo el mal de Alzhéimer se puede complicar por soportar ruidos altos de manera prolongada o una depresión puede venir provocada por ello", explicó la abogada. Nada más acabar la reunión, dos vecinos se sumaron a la iniciativa. "Desconozco si tengo alguna patología relacionada con el ruido, pero llevo toda la vida viviendo en la Marzaniella, así que voy a estudiar con el técnico mi historial médico", afirmó uno de los dos, Benito Suárez.

Y es que el técnico de Medio Ambiente explicó que los voluntarios tendrán que solicitar ahora su historial médico y se reunirá con cada uno para ver qué partes se pueden utilizar para apoyar la demanda. "Tened la certeza de que nada de ese historial se utilizará sin vuestro permiso y que hay una total confidencialidad por nuestra parte. Lo prometemos", sentenció el funcionario durante la reunión.

El problema está en que de los once testimonios recogidos hasta ahora, cinco no se pueden utilizar al tratarse de personas mayores de 65 años. "A partir de esa edad, suele existir una degeneración auditiva natural y es difícil demostrar que es debida al ruido de la autopista", explicó el técnico. "No queremos que nos tumben la demanda por cosas como esta", añadió el Alcalde.

El Alcalde, Iván Fernández, lamenta que el Ministerio de Fomento no haya respondido a la carta que remitió el Ayuntamiento hace una semana para exigir nuevamente la solución al problema de ruidos originados por la autopista a su paso por Trasona y solicitando una reunión para acercar posturas. "Continuamos con nuestra cruzada para que el Ministerio de Fomento nos atienda y resuelva este problema histórico. Hemos probado todos los mecanismos a nuestro alcance para ser escuchados y siguen sin darnos respuesta. Le pedimos una reunión y no nos han contestado. Así las cosas, mantenemos nuestra intención de interponer la demanda contra el Ministerio", señaló Fernández, durante la reunión de ayer.

En la carta, el propio Alcalde anunciaba al ministro Íñigo de la Serna que "desde Corvera se seguirá luchando por lo que es justo y totalmente necesario", informándole de la pretensión de elevar la petición al Parlamento Europeo y sobre la demanda judicial y penal contra el Ministerio que está preparando el Consistorio. "Existe un incumplimiento de la Directiva Medioambiental Europea en materia de ruidos", añadía.

Iván Fernández añadió que "nunca antes un gobierno en Corvera había hecho tanto por tratar de resolver los problemas de ruidos como el actual" y, además, recordó que recientemente el grupo parlamentario socialista presentó una Proposición no de Ley al Congreso de los Diputados para exigir que lleve a cabo la licitación de los proyectos redactados en 2010, dentro de los Mapas Estratégicos de Ruido.