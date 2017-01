Poesía en estado puro

"La poesía de Fernando Álvarez Balbuena tiene rima, ritmo, métrica, sensibilidad, riqueza de vocabulario e imaginación", destacó ayer Joaquín de la Buelga, durante la presentación de "Nubes y claros", tercer poemario del historiador, escritor y poeta avilesino. Durante el acto celebrado en la Casa de Cultura y organizado por la Asociación de Amas de Casa de Avilés, el director de la Caravana del Verso ensalzó el nivel poético de Balbuena en el manejo del soneto. "Se recrea en él consiguiendo resultados excelentes. Con el soneto se muestra como un artista", señaló para definir al autor como un "hombre renacentista y polímata, que posee grandes conocimientos en diversas materias".

Tras el prólogo a cargo de Joaquín de la Buelga, la periodista y poeta Isabel Marina Valdés dio lectura a un texto enviado por la poeta mexicana María García Esperón sobre el quehacer poético de Álvarez Balbuena. Por su parte, Eloy Méndez, responsable de la edición avilesina de LA NUEVA ESPAÑA, presentó al autor como "un entusiasta de la historia, la cultura y la poesía". "Es una persona de las que no quedan: polivalente, sensible al conocimiento y al saber y necesaria en la sociedad civil".

Abrumado por los elogios que dijo "inmerecidos". "Todos se han excedido en la hipérbole", manifestó, Fernando Álvarez Balbuena confesó no sentirse poeta. "Soy versolari, como dicen los vascos. Hago versos y no se me da mal", apuntó en una breve intervención que concluyó con la lectura de un soneto dirigido a la Caravana del Verso, a cuyos integrantes (Joaquín de la Buelga y el músico Rodrigo Alperi) dio paso para ofrecer un recital con cerca de una veintena de poemas presentes en "Nubes y claros". La actuación comenzó a manos del director de la Caravana del Verso, que declamó el titulado "Poema a la poesía". A partir de éste se sucedieron poemas y sonetos -musicados todos y algunos cantados por Alperi- del libro, entre ellos uno dedicado al poeta Felipe Prieto, fallecido hace un año,