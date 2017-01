Consultas Externas del San Agustín, colapsada por una avería del sistema

El área de Consultas Externas del Hospital San Agustín vivió ayer una mañana de colapso. La causa fue una avería en el sistema informático que duró aproximadamente una hora e hizo que las máquinas que dan los números de citación dejaran de funcionar. Una larga cola de espera se fue formando entonces, para que el personal de Información distribuyera a cada cual el número correspondiente.

Al percatarse los distintos servicios que los pacientes habían dejado de llegar en muchos casos optaron por bajar a buscarlos al área de recepción. En otros casos, los convocaron vía telefónica. En poco más de media hora, entorno a las doce y media, las máquinas volvieron a funcionar. No obstante, el desbarajuste continuó en las distintas secciones, donde los pacientes eran llamados a viva voz y muchos de ellos no aparecían. El problema del sistema, además, no solo afectó a los lectores de las tarjetas médicas, sino también al sistema de citaciones, muy lento en algunos casos.

El retraso en las consultas provocado por esta avería del sistema se tradujo también en un colapso del aparcamiento subterráneo, delante de cuya entrada se formó una larga fila de espera.