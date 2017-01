El gobierno corverano recuerda a IU que los hórreos no pagan IBI

El gobierno corverano recordó ayer que los hórreos y paneras del municipio no pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), después de que Izquierda Unida presentara una moción pidiendo la retirada de la tasa. "Resulta absurda la petición de que apliquemos una exención o una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra de este impuesto a estas construcciones. Es ridículo pedir una exención de algo que no se está cobrando", señala el portavoz del PSOE, Jorge Suárez. El edil explicó que quién establece a qué bienes se aplica el IBI no es el ayuntamiento, sino el Catastro que depende del Estado. "Si en Corvera hubiese una revisión catastral -que no se produce desde el año 2001- sería entonces cuando el Pleno decidiría si hay bonificaciones o no", añadió.