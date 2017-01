El PP local pide la dimisión de su portavoz por retirar el dinero del grupo municipal

La junta local del PP de Avilés pidió ayer la dimisión del portavoz del partido en el Ayuntamiento, Carlos Rodríguez de la Torre, por haber sacado los 7.000 euros que tenía la cuenta del grupo municipal el pasado mes de diciembre desde una sucursal de Salinas, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA. Según fuentes de la formación a nivel autonómico, ese dinero se transfirió directamente a otra cuenta de la dirección regional. Una versión que ayer cuestionó el secretario general en Avilés, Alfonso Araujo, al aportar un documento que demostraría que esa cuantía se retiró en efectivo. "La junta local del PP de Avilés solicita la dimisión del portavoz. No representa a la junta local, ni tiene su confianza ni la del cincuenta por ciento de los concejales que forman el grupo municipal. Una persona que tiene que llevar la portavocía de un partido al que no representa, lo que tiene que hacer es dimitir", dijo el "número dos" de la presidenta local, Carmen Rodríguez Maniega.

A la junta local de ayer, con una veintena de militantes presentes, no acudieron ni De la Torre (explicó a este diario que este tipo de reuniones habitualmente son los martes y que el cambio al miércoles le imposibilitaba asistir) ni las ediles Ana Bretón y Reyes Fernández Hurlé, posicionados a favor de la dirección regional, que preside Mercedes Fernández, en la pugna que mantiene con la local desde hace meses. Sí lo hicieron los otros tres concejales (el propio Alfonso Araujo, Constantino Álvarez y Francisco Zarracina). Y todos ellos apoyaron la marcha de su portavoz.

"Los tres concejales no éramos conocedores de lo que hizo De la Torre con los fondos, no nos consultó y tampoco estamos de acuerdo con esa forma de proceder", explicó Araujo tras la reunión, en calidad de concejal y secretario general del partido en la ciudad. "La cuenta de funcionamiento del grupo municipal está para eso, tenía un saldo positivo a finales de diciembre de 7.000 euros y el portavoz dispuso de ese dinero sin contar con el grupo municipal, sin informar a sus miembros", añadió. "Nos enteramos del hecho cuando vimos que la cuenta no tenía dinero. Hizo dos movimientos: uno de 6.800 y otro de más de 300", remató.

Según su relato, el pasado lunes, la presidenta local, Rodríguez Maniega, convocó de "manera formal" a los seis concejales para tratar sobre la situación financiera del grupo municipal. "No acudieron ni De la Torre, ni Fernández Hurlé ni Bretón", prosiguió. "Ahora, tendrá que explicar a la interventora municipal qué hizo con ese dinero y a qué fines lo dedicó", remató.

Según testimonios de Araujo, la justificación que hizo el grupo municipal del PP de las subvenciones que recibió del Ayuntamiento en 2015 "presenta reparos de la Intervención que indican que no se hicieron bien las cosas, que hay que devolver una cantidad de dinero". "Ahora hay que presentar la justificación de 2016, y De la Torre tendrá que explicar por qué sacó el dinero, para qué fin y qué se pagó con eso, y convencer a la interventora del Ayuntamiento que los fondos fueron para el soporte del grupo municipal", subrayó. Por último, reprochó la ausencia del portavoz municipal en la junta de ayer. "Podía al menos haber venido para dar explicaciones", sentenció.

La "crisis de las cuentas del grupo municipal" es el enésimo enfrentamiento en el seno del PP de la ciudad y tiene lugar en un ambiente de fuerte enfrentamiento entre las direcciones local y autonómica, que dura más de un año. La propia Rodríguez Maniega ha anunciado una alternativa a Mercedes Fernández en el congreso regional de la formación, previsto para la próxima primavera.