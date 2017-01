La Braña pide más vigilancia y mejor alumbrado público para combatir los asaltos

Los vecinos de La Braña se reunieron ayer con los responsables municipales para exponerles la intranquilidad que sufren ante la oleada de robos en viviendas ocurrida durante las últimas semanas. La alcaldesa, Yasmina Triguero, el portavoz municipal de IU, José Luis Garrido, y la concejala de Interior, Mar González, escucharon las demandas de los residentes.

Los afectados reclamaron más vigilancia policial y la mejora del alumbrado público. "La patrulla de la Policía Local recorre todas las noches, al menos una vez, la zona rural. Hemos pedido que, a poder ser, pase dos veces", señaló una portavoz de la entidad vecinal. La Guardia Civil también vigila las áreas rurales del concejo. "Asimismo, pedimos mejoras en el alumbrado público, que se pongan bombillas con más intensidad de luz porque en algunas zonas de La Braña el alumbrado es muy escaso", dijo.

Los vecinos han tomado al pie de la letra los consejos policiales y han descartado "patrullar" por el pueblo. "En una reunión anterior que tuvimos con agentes de la Guardia Civil nos aconsejaron que si vemos algo que no encaja en el pueblo como coches o personas, les avisemos y creemos que es lo mejor que podemos hacer", añadió la portavoz. En la reunión de ayer estuvieron también representantes de las asociaciones ciudadanas de Las Bárzanas, La Curtia y Llodares, núcleos de la zona rural castrillonense, algunos próximos a La Braña.

Los asaltos a viviendas comenzaron hace unas semanas. Los ladrones entraron en una misma casa de La Braña en dos ocasiones en apenas unos días y con los residentes dentro. Los asaltos se produjeron siempre al atardecer. "Los ladrones buscan joyas y dinero y, en la mayoría de las casas asaltadas, se fueron sin nada. En una se llevaron dinero y en otra, cogieron útiles de saneamiento", según explicaron ayer los residentes. No obstante, los vecinos temen más a los sustos que puedan darles los ladrones y a los desperfectos que ocasionan para entrar en las casas. "Entran con gente dentro y en viviendas con alarma y con perros", añadieron. "En los últimos días no hemos tenido más problemas pero no vamos a bajar la guardia en ningún caso", concluyó la portavoz vecinal.