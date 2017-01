La Universidad de Oviedo ofrece un curso de música LGTBIQ

El Aula de Música Pop Rock de la Universidad de Oviedo empieza este 2017 con un dedicado a lo gay en la música popular. Ofrece un curso sobre la música LGTBIQ que se desarrollará en Avilés, Gijón y Oviedo. Las clases está previsto que comiencen a mediados de febrero. La inscripción se cierra el próximo viernes.



A lo largo de 10 sesiones se analizarán las diferentes formas en las que se han articulado las identidades LGTBIQ en la música popular.

El curso recorre diferentes etapas y estilos de la música popular, desde el jazz a la música electrónica, pasando por la copla, el teatro musical, el "rock' n' roll", el "glam", la música disco o el heavy.

No se trata de un recorrido cronológico. El objetivo es analizar cómo se ha manifestado lo gay en diferentes momentos y géneros musicales. Por esta razón, profundizaremos en cuestiones como la estética, la "performatividad" o el activismo a través de la música.

El curso se titula "Over the Rainbow: lo gay en la música popular" es gratuito y está abierto a cualquier persona interesada en el tema (no es necesario ser o haber sido estudiante de la universidad). Se impartirá por triplicado en Oviedo, Gijón y Avilés con una sesión semanal entre febrero y abril.

El profesorado está formado por destacados músicos y expertos de la escena asturiana: Igor Paskual, Rodrigo Cuevas, Sara Muñiz, Llorián García, Borja Ibaseta, Laura Viñuela y Sara Arenillas.