Un aspirante a político, en el Congreso

Tiene 16 años, estudia primero de Bachillerato en el instituto Carreño Miranda y, en el futuro, le gustaría ser político. Mientras ve cumplir su deseo va dando pasos firmes como miembro del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Avilés. Su participación en este órgano, al que se sumó en 2010, le lleva hoy al Congreso para, junto a otros siete jóvenes españoles, exponer sus opiniones ante los diputados que integran la Comisión no legislativa de Derechos de la Infancia y Adolescencia. "Hablaré de los encuentros celebrados en Málaga, Guadalajara y Avilés, donde trabajamos los temas que más nos preocupaban a los jóvenes", explica Cortina para invitar a otros adolescentes avilesinos a formar parte de los consejos municipales. "Es una experiencia que recomiendo a todos porque te ayuda a cambiar la ciudad", remata.

Desde que con diez años, siendo alumno del colegio Marcos del Torniello, fuera elegido para formar parte del citado consejo municipal hasta ahora, Luis Cortina ha participado en el diseño de parques y jardines de Avilés, realizado vídeos sobre el bullying (acoso) y acercado las nuevas tecnologías a los usuarios del centro de mayores de Las Meanas. "Cuando miro atrás y veo que he hecho cosas por Avilés y Asturias siento una gran satisfacción. Hemos contribuido a mejorar la ciudad para los jóvenes y los mayores", señala, para destacar la evolución que ha tenido el órgano del que es miembro desde su nacimiento. "Empezamos siendo entre 10 y 20 chicos y ahora pasamos de 120. Nos reunimos una o dos veces al mes en el edificio Fuero y hacemos cosas que sirven", comenta, al tiempo que destaca el apoyo recibido desde el Ayuntamiento. Aún así, reclama más atención para los jóvenes: "Pedimos que se nos escuchen más".

Aspirante a político -profesión que desde niño desea ejercer-, se define como un joven reivindicativo y en cierto modo diferente a sus compañeros del instituto, en el sentido de que "los que estamos en el Consejo de Infancia y Adolescencia nos gusta participar y opinar más". "Vemos la ciudad de otra manera, la respetamos más y si vemos un parque que está deteriorado, en una reunión lo hablamos y se traslada al Ayuntamiento para que lo repare", razona.

Este instinto de servicio a la comunidad es el que le está encaminando a estudiar Económicas o Ciencias Políticas -aún no se ha decantado- y adentrarse en la política. "En el futuro me veo en ella. Aún no sé en qué partido. La gente que me conoce me dice que funde uno propio para coger lo bueno de cada uno de los existentes", apunta. "Quizás por ser el que está en el gobierno de la ciudad, el que más nos apoya es el PSOE", concluye.