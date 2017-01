Nueve artistas para que la Factoría eche humo

Son nueve pintores, escultores o fotógrafos; vienen de países como Portugal, Alemania, Cuba, Croacia y Eslovaquia; y estarán en Avilés hasta el próximo 19 de febrero con un encargo: preparar una exposición conjunta que se presentará en Madrid, en la feria de arte "JustMad'8", el mes próximo. Está previsto que la muestra llegue a la Factoría Cultural a comienzos de marzo. Los nueve esperan que hoy aterrice en Asturias el artista cubano Carlos Garaicoa, que será el mentor de todos ellos y, además, el comisario de la muestra que coproducirá el área de Cultura de la ciudad.

Los nueve artistas llegaron el pasado domingo a la ciudad. Se alojan desde entonces en el albergue del edificio Fuero y desarrollarán sus proyectos en las instalaciones de la Factoría, en el barrio del Carbayedo. "La Factoría nació para eso: para acoger a artistas, para compartir experiencias", destacó ayer Anabel Barrio, la directora de la institución cultural. "Es un lugar con una luz fantástica, que es lo que buscamos las pintoras", apuntó Lidia Orán, que tiene 23 años y viene de Canarias. El murciano José Sánchez, con 36 años, resultó ganador del segundo premio del concurso del JustMad del año pasado. "El premio era esto, poder disfrutar de esta residencia", destacó antes de ponderar, como Orán, las virtudes del espacio en el que él y sus ocho compañeros realizarán sus producciones más inmediatas. Sánchez, particularmente, se ha inclinado por una labor a mitad de camino entre la escultura y la videocreación. "Trabajo con pantallas, con imágenes", aclaró.

Los primeros artistas -seleccionados por Garaicoa a través de la organización JustMad y en base a su curriculum y a sus inquietudes- ya conocen la ciudad que les acogerá durante este invierno. "Había estado en Asturias en otra ocasión, pero no pasé por Avilés. Me ha sorprendido enormemente", comentaba ayer Orán. Los nueve creadores fueron recibidos por la mañana en el "vestíbulo" de los turistas, en el Museo de la Historia Urbana. Manuel Ángel Hidalgo, su director, fue el encargado de explicarles algunas nociones sobre el pasado del municipio, aspecto fundamental para el desarrollo de su trabajo. "Es algo que me interesa profundamente", comentó Orán, que está preparando el doctorado en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense.

La organización JustMad se ha planteado como objetivo "promover la cultura emergente desde el punto de vista del arte contemporáneo", explicó Blanca Sartorius. La actividad más importante es, precisamente, la feria madrileña que se desarrollará paralelamente a Arco, uno de los certámenes más importantes a nivel internacional y que cada invierno abarrota de curiosos el recinto ferial de la capital de España. "Dentro de esta actividad incluimos el 'Just Residence'. El año pasado lo hicimos en Málaga", prosiguió Sartorius. "La disposición del Ayuntamiento de Avilés, la Factoría Cultural nos llevó a inclinarnos por la ciudad; creo que ha sido una elección correcta", remató. En la Factoría queda por delante casi un mes de puro arte.