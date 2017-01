Piden un carril bici y una acera por la seguridad en el vial derecho de la ría

La Asociación de Vecinos "Enlaze" de Laviana quiere que la carretera del margen derecho de la ría de Avilés cuente con un carril-bici y una acera para que los viandantes y ciclistas estén más seguros en ese transitado vial. "En esa cuestión deberían de implicarse el Ayuntamiento de Gozón y el de Avilés", destacó el presidente de la entidad vecinal, Agustín García, que lanza esta propuesta después de las labores de limpieza realizadas en las cunetas. "Algunos pensaban que ni existían", ironizó el dirigente vecinal, que planteó además ampliar así una senda para comunicar su parroquia con Peñas.

García aprovechó la ocasión para puntualizar algunas deficiencias que han quedado pendientes después de las recientes obras en el vial. "No repusieron los bordillos que se arrancaron al pasar la máquina de desbroce, falta por pintar un tramo desde La Palmera hasta el cruce con la AS-239 además de la necesidad de más guardarraíles", señaló el líder vecinal, que recalcó que la línea recientemente pintada en la entrada de la cantera "ya no se ve porque los camiones no limpian las ruedas al salir a la carretera". Además, "Enlaze" cargó contra los vehículos de gran tonelaje que transportan jarofix de Azsa al vertedero del Estrellín "porque no respetan ni la velocidad ni las normas de transporte para el material que llevan".

Por otra parte, Agustín García planteó la posibilidad de acondicionar los viales de la margen derecha de la ría para evitar "los atascos interminables" que provocan los vehículos de gran tonelaje que transportan piezas especiales desde el polígono industrial de la ría en dirección hasta el puerto de Avilés.