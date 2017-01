"IU quiere el linchamiento de algunos trabajadores", dice la oposición municipal

El PP, el PSOE y Ciudadanos criticaron ayer la política de personal del gobierno castrillonense de IU al acusar al concejal de Educación y Cultura, Enrique Tirador, y a la edil de Interior, Mar González, de "inquinas personales y linchamiento" contra algunos trabajadores del Patronato Municipal de Actividades Culturales de Castrillón (PMAC).

"Hace meses que pedimos la dimisión de los dos concejales por los despropósitos en la política de personal que aplicaban y aplican, sobre todo con los trabajadores del PMAC. En los últimos días el gobierno de IU ha tenido una sentencia adversa por no respetar los derechos de un trabajador y ahora dice que el director del Patronato no puede ir como tal a los actos que organiza, sólo como espectador. IU crea problemas donde no los hay", señaló el portavoz municipal del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.

"Los concejales de Cultura e Interior sólo pretenden el linchamiento moral de los trabajadores. Es inaudito que al director del PMAC no se le permita acudir a las actividades. Esa es la nueva política cultural que defiende IU. Una política que no tiene nada de nuevo es sólo de control y sectarismo", afirmó el portavoz del PSOE, Jesús Cabrales.

"Los reiterados conflictos que están surgiendo debido a las decisiones que el gobierno está tomando en materia de personal ya no pueden considerarse casos aislados o puntuales como pretende hacernos ver la alcaldesa, Yasmina Triguero, sino que son la prueba y el síntoma de que existe una mala praxis de IU, un partido que dice erigirse en defensa de los trabajadores pero sólo de puertas para afuera", manifestó la concejala de Ciudadanos, Silvia Argüelles. "El autoritarismo, la absoluta falta de diálogo y las malas formas del gobierno de IU no sólo se nos aplica a los partidos de la oposición sino que se extiende también a los trabajadores del Ayuntamiento", indicó la edil de la formación naranja.