Comida paralela de buena parte de la plantilla en un restaurante

Un nutrido grupo de miembros de la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés celebró una comida paralela al homenaje del Palacio de Ferrera en un restaurante próximo. "Esto es una comida que hacemos de la forma más pacífica posible para denunciar la mala gestión laboral que hay la Comisaría de la ciudad", indicó el portavoz de este grupo. Según indicaron, algunos trabajadores denuncian malas condiciones de trabajo durante los últimos tiempos. "No se ha mirado para nuestros intereses. No hay ni una hora extra, se quiere que trabajemos gratis y estamos hartos. En verano no hubo coches patrullando", indicaron los reunidos en el citado restaurante, para cargar contra la gestión.