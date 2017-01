El Consejo de la Mujer retira el polémico cartel del 8 de Marzo

El Consejo de la Mujer zanjó ayer la polémica por el cartel del 8 de Marzo con la retirada de "Supermujeres" y la decisión de seleccionar una nueva imagen para celebrar el Día de la Mujer, que será un collage con los carteles de los últimos ocho años. La obra realizada por Rubén Lucas García había provocado la crítica de partidos como IU y Somos y otras entidades feministas y sindicales al considerar que era "machista" y "retrógrado", además de lleno de "estereotipos" que hacían un flaco favor a las mujeres.

"Tomamos la decisión de presentar una alternativa porque un cartel del Día de la Mujer no puede dar lugar a confusión. Tiene que ser claro y conciso y la imagen ganadora del concurso no lo era", reconoció ayer Raquel Ruiz, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés. Eso sí, la retirada del cartel no significará la cancelación del premio a su autor "ya que ganó el concurso según el proceso legalmente establecido".

La concejala de Igualdad anunció durante el Consejo que para las próximas convocatorias se va a proponer una modificación tanto de los criterios de evaluación como de las bases, para incluir la participación de las asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres como asesores del jurado.

Antes de la celebración del Consejo de la Mujer, Somos Avilés había acusado al gobierno local de "favoritismo" y de dar "a dedo" el premio del concurso de carteles del 8 de Marzo. Denunció que durante la comisión de valoración, presidida por la concejala de Igualdad Raquel Ruiz, se tomaron decisiones de "difícil explicación". Así, Eva Fernández, concejala de Somos, explicó que en el informe de la responsable del programa de Igualdad consta que el cartel "Supermujeres" obtuvo 58 puntos, con lo que quedaba en el puesto antepenúltimo de 27 obras. Por su parte, otro titulado "Igualdad, Sustantivo Femenino, Singular", tenía 90 puntos, clasificado en primer lugar. Ese informe pasó luego a la comisión de valoración, formada por cuatro personas, que modificó la baremación del cartel "Supermujeres" hasta que alcanzó los 91 puntos, por lo que resultó ganador.

"La comisión sólo modificó la baremación de ese cartel y en el informe no se motiva ni se explican los criterios para cambiar la puntuación. El aumento de puntos de "Supermujeres" se da de manera espectacular en todos y cada uno de los apartados a baremar", aseveró la edil.

Actos del 8 de Marzo

En el Consejo de la Mujer se presentó un avance del programa de actividades en la ciudad con motivo del Día de la Mujer, que incluye la representación de la obra "Verano de diciembre", de Carolina África, a cargo de la compañía La Belloch, el 8 de marzo en el Palacio Valdés. El 10 de marzo se celebrará una conferencia sobre los 10 años de la Ley de Igualdad, mientras que el día 11 se disputará la IV Carrera de la igualdad. El 18 de marzo está organizado un acto para jóvenes en la Casa de Cultura.