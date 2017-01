Desestimado el recurso de una edil del PP contra la presidenta local de Foro

La sección número 4 de la Audiencia Provincial ha desestimado un recurso presentado por la actual edil del PP y ex de Foro, Patricia González, contra la presidenta forista de Gozón, Conchita Artime, a la que acusó de haber lesionado su derecho al honor. La denuncia fue presentada después de que en abril de 2015 la presidenta local de Foro cuando hubiera criticado "una supuesta contratación irregular, fragmentando los seguros para poder así adjudicarlos a dedo". "Esa crítica no se dirigía a Patricia González, sino al Ayuntamiento de Gozón y a su alcalde de entonces, Ramón Artime", indicó Conchita Artime tras conocer la resolución judicial, que trae consigo el pago de las costas a cargo de la actual edil del PP. "La demandante no participaba directamente en las adjudicaciones de los contratos de seguros, por tanto nunca existió lesión al honor de la ex concejala de Foro", añadió Artime, que en este caso estuvo defendida por su compañera de partido y abogada, María Teresa Domínguez.

La presidenta local de Foro defendió que los políticos han de entender "con normalidad" las críticas "y saber separarlas de lo personal "porque de lo contrario será imposible trabajar por el ciudadano, que es su cometido".