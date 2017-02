Denuncian la desaparición hace seis días de un avilesino de 20 años

Luis Ángel López Castañón, un avilesino de 20 años, no da señales de vida desde el pasado miércoles, según el relato de sus familiares. "No sabemos qué ha podido pasar, no se ha puesto en contacto con nosotros desde hace seis días y eso es muy raro", asegura Rosa María Castañón, madre del joven, que ha denunciado su desaparición en las redes sociales. Según su testimonio, la Policía Nacional está al corriente de los hechos. "Ha tenido graves problemas con su padre, que es mi expareja, pero nunca antes había escapado", remata la mujer, que se muestra muy preocupada.