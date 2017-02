La oposición apoya en bloque los paros de la plantilla municipal: "El PSOE no dialoga"

Los trabajadores municipales de Avilés se preparan para "una de las mayores movilizaciones" que ha vivido el Ayuntamiento. Y, para ello, cuentan con el apoyo total de todos los grupos de la oposición a la vista de que el gobierno local ha optado "por no dialogar" y, por ende, desoír las reivindicaciones de la plantilla, entre ellas, la reducción de la temporalidad. El PP, Somos, IU, Ciudadanos y Ganemos afirmaron ayer que la convocatoria de paros es una consecuencia de la incapacidad del PSOE -que eludió hacer cualquier tipo de valoración- para "llegar a acuerdos" "Son el no a todo", remataron.

"Es un gobierno en minoría que va en contra de todos: oposición y sindicatos. Hace dos años, cuando comenzó el mandato, la Alcaldesa se comprometió a tomar muchos cafés con todos, pero eso no se está dando. Nos preocupa esta falta de acuerdos", aseveró ayer Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del PP en el Ayuntamiento. Tanto los populares como IU reivindicaron que todos los grupos municipales estén en las mesas de negociación. Ya no tanto para la toma de decisiones -"es el gobierno el que tiene que sacar esto adelante", afirma De la Torre-, sino para dar también alternativas a los conflictos.

Somos, IU y Ganemos, además de por la forma, se solidarizan con las movilizaciones por el fondo. "El gobierno local está incumpliendo el acuerdo regulador de 2008. Uno de los aspectos que venía recogido, y que es del que deriva el conflicto, es la consolidación del empleo temporal, que en el Ayuntamiento es del 40 por ciento. Esa convocatoria se tendría que haber hecho antes de 2011, pero no fue así. Eso creó las condiciones para el malestar de ahora", afirmó Primitivo Abella, edil de Somos. El concejal reprochó que el gobierno local saque ahora esas plazas a convocatoria pública, pero por oposición libre y no por concurso-oposición, por lo que no se valorarán los méritos obtenidos tras años trabajados.

Otra reivindicación de los sindicatos que Somos también respalda es la remunicipalización de servicios, así como con la incorporación del catálogo de puestos no permanentes en la relación de puestos de trabajo (RPT), una decisión que afecta a las escuelas infantiles.

Carmen Conde, de Izquierda Unida, también apoyó las reivindicaciones de la plantilla. "Después de tantos años de inacción los problemas no se resuelven solos y la precariedad va aumentando con el paso del tiempo. No se tomaron decisiones y ahora la bola es suficiente grande como para tomar cartas en el asunto. El compromiso de los trabajadores con este problema está claro y el gobierno debería tomárselo muy en serio", afirmó.

"No es una buena noticia. Que se agoten las vías de diálogo no deja de ser un fracaso para ambas partes", afirmó ayer Carmen Pérez Soberón, portavoz de Ciudadanos. La concejala indicó que intentó, en la medida de sus posibilidades, "crear y mantener los ámbitos de diálogo entre sindicatos y gobierno". "Es iniciativa del gobierno y de los representantes de los trabajadores encontrar soluciones", recalcó.

Agustín Sánchez, de Ganemos, reprochó las "dificultades para el diálogo" del gobierno local con los interlocutores sociales. "La precariedad, la falta de planificación de la plantilla, la interinidad de los puestos... son situaciones que nosotros, y otros grupos hemos denunciado desde hace meses", afirmó Sánchez.