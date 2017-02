Un vídeo que denuncia una multa en la zona azul triunfa en las redes sociales

Un vídeo que denuncia una multa en la zona azul de Avilés triunfa en las redes sociales. Un avilesino asegura que esta mañana le han impuesto una sanción de 165 euros en una zona de aparcamiento regulada pese a que el parquímetro estaba estropeado.

"En Avilés, estar enfermo y que el parquímetro no funcione cuesta 165 euros", sostiene el avilesino Fernando Castaedo, que se ha encontrado esta mañana con una multa tras acudir a una cita médica en el centro de salud de El Quirinal.

"En este maravilloso día asturiano resulta que me despierto enfermo, y voy al ambulatorio de el Quirinal a ver al médico. Al aparcar y disponerme a pagar religiosamente el parquímetro observo que rechaza todas mis monedas. Estando enfermo y con este fabuloso día lo doy por perdido y acudo a mi cita con el médico. Con el consecuente retraso típico tarde un rato en volver", explica el afectado.

Su sorpresa fue mayúscula al salir del centro médico: "Me encuentro a un agente de la Policía Local de Avilés poniendo un cepo en mi vehículo. Yo con recetas en mano le comento que el parquímetro no funcionaba y me dice que ya lo sabe, que ya lo ha comprobado, pero que debería haber llamado y puesto en conocimiento".

El afectado defiende que como ciudadano tiene la "obligación de pagar el parquímetro, no de llevar su mantenimiento". Fernando Castaedo ha tenido que pagar 75 euros por el cepo y afronta ahora una multa de 90 euros. "Es vergonzoso", concluye.