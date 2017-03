Cisma por "Paquirrín"

"Al final, Alejandro el de los invernaderos sí que va a sacar partido de la visita de 'Paquirrín'; por los tomates", ironiza alguien en una tertulia improvisada en un bar de Soto del Barco sobre la contratación del DJ Francisco Rivera para las fiestas de San Isidro, que ha divido profundamente al pueblo, entre los partidarios de esta actuación y los detractores. En Luanco, hace varios años, la presión popular llevó a cancelar su show. Pero en Soto, pese a las críticas de muchos vecinos, la comisión de Festejos seguirá adelante con sus planes y "Paquirrín" dará rienda suelta a su "arte" el 12 de mayo.

"Ya el año pasado hubo críticas por 'King África' y tuvimos un llenazo y eso que llovió a más no poder", expresa Mari Carmen Noriega, "Piky", secretaria de la comisión de Festejos, tras dejar claro que la programación festiva "es ajena al Ayuntamiento". En la calle y en los bares, los vecinos opinan. "Con lo simpático que debe ser...", indica Julia Piedra, partidaria de que el hijo de Isabel Pantoja actúe en la pista polideportiva. "Yo lo veo bien porque habrá ambiente en el concejo", añade Montse Martínez. "Hay que ir a verlo seguro", se oye comentar en un local próximo a la rotonda. Otros, como Abel Tamargo, brometan: "Que traiga a la madre a cantar".

Alicia Martínez lo tiene claro: "La gente que lo critica, que no vaya, nadie está obligado a ir". Arcadio Martínez es de los opositores. "No me gusta ese paisano, veo mal que venga, sí", expresa, mientras toma un chato de vino en otro local. A Andrés García tampoco le convence Kiko Rivera. "No me gusta ese personaje, de artista tiene lo mismo que yo de aviador", salta desde el otro punto de la barra. Para Virgilio Martínez es "un show más". A su lado, Pepe Martínez Fernández está de pie junto a la barra, en las horas previas a la comida y con un vino en su mano. "Podía venir mejor Paulina Rubio... O Marta Sánchez", ironiza Martínez, que no está muy convencido de la actuación estrella de las fiestas de San Isidro. Otro cliente, Joaquín Enrique Pulido, opina que "lo mejor que hacía 'Paquirrín' era quedarse en casa debajo de la cama". Juan Manuel Pulido llega el último a la tertulia improvisada y duda de que el popular personaje de la prensa del corazón y DJ "consiga llenar la fiesta".

Pero la secretaria de la comisión de fiestas considera que las críticas no hacen más que dar publicidad al espectáculo que abrirá las fiestas patronales de la capital del concejo. "Va actuar seguro, de eso no hay duda, seguimos adelante", recalca la integrante de la comisión, muy motivada con el programa. "Paquirrín" compartirá escenario con la orquesta "Versión Original" el viernes 12 de mayo. Lo hará a la 01.00 horas y, visto el interés que ha generado, los organizadores prevén volver a tener el mismo éxito que el pasado año con la actuación de "King África". Al día siguiente, tomarán el escenario el cantante latino Henry Méndez y la orquesta "Tabú". "A mí que venga el cantante del sábado me parece bien, pero el otro que está hecho un xostro, por mí mejor que no", afirma Marcos Pérez, tras salir de un portal.