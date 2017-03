Victoria y coliderato para el Real Avilés en el derbi

El Real Avilés venció esta tarde el derbi ante el Marino de Luanco, una victoria que le permite sumar tres puntos de oro y, unido al traspiés del Langreo, que empató, ser colíder en segunda posición por detrás del Sporting B. El choque, muy competido, se decidió con el gol de Álex García, llegando desde atrás para aprovechar en un excelente centro de Álex Arias en el minuto 35 de partido.

El Marino, que también pelea en la parte alta de la tabla, hizo el partido muy difícil a los locales, muy bien plantado en defensa y dominando el centro del campo, pero fue un choque de pocas ocasiones claras y el encontrar portería en la primera mitad puso el partido de cara al Avilés, que ya no dejó escapar los tres puntos. De hecho, los primeros minutos fueron del Marino, pero al adelantarse en el marcador, el Avilés cogió aire y el partido se tornó mucho más reñido. En los minutos finales, los jugadores protestaron un posible penalti para cada equipo, pero el árbitro, que no dejó contento a nadie en el césped, no los señaló y el 1-0 se quedó en el luminoso.

El conjunto luanquín realizó un buen partido, pero se quedó sin premio y, tras el empate de la semana pasada ante el Urraca, cae hasta la séptima posición de la tabla, a seis puntos del Tuilla, que marca las posiciones de privilegio.