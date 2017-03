La voz de Marlén ya suena hasta en América

La avilesina Marlén Hernández, que hace dos años cautivó al país en el programa "La Voz Kids", ha vuelto a la televisión. Pero en esta ocasión para encandilar a los espectadores del otro lado del Atlántico: la niña de La Carriona, que ahora tiene doce años, ha participado invitada por el programa de la televisión estadounidense "Siempre Niños", que se grabó en Miami, actuando junto a su padre, Daniel Hernández, "El Dani", que fue el que inculcó a la pequeña la afición por la música.

Todavía con el "jet lag", recién llegados a Avilés, ambos explicaron a LA NUEVA ESPAÑA cómo lo pasaron en Miami. "Ha sido una gran experiencia y hemos conocido a mucha gente. Hicimos muchas cosas además del programa: estuvimos en un tablao actuando, conocimos el centro de Miami, que es muy bonito, y hasta cantamos en la calle, porque nos unimos a unos músicos junto a un bar", recuerda Marlén. Entre esas experiencias al margen del programa, estuvo la de conocer "a pesos pesados de la música internacional", como dice su padre, aunque no quiso entrar en detalles. Estuvieron en casa de "unos amigos del manager de la niña", Cuco Chelinni, y allí compartieron buenos momentos con músicos como el violinista que acompaña a David Bisbal o el percusionista de Café Quijano. "Hemos conocido a mucha gente y han salido varios proyectos para Marlén allí, incluso algunos conciertos, pero no pudimos quedarnos y hay que cerrarlos", explicó "El Dani". Y es que la niña ya está lista para volver al colegio. "Me gusta mucho ir a clase. Además, tengo más ganas de aprender inglés que antes. Tengo que prepararme bien", afirma la avilesina.

En Miami ya la aprecian, incluso se encontró allí a una fan de su paso por "La Voz Kids". Pero Marlén Hernández echa de menos más oportunidades en Asturias. "Donde va representa a su tierra, siempre dice que es de Avilés, Asturias. Incluso en el programa de Miami se sorprendieron porque no era andaluza. Sin embargo, aquí en Asturias no le han dado ninguna oportunidad. Todo el mundo le pregunta que para cuándo un concierto aquí y la respuesta es 'en cuanto pueda' porque hemos intentado todo lo posible", sostiene su padre.

Marlén afirma que no solo canta flamenco: "Me arranco con lo que me echen. He cantado pop, reggaeton..." De hecho, cuando grabe su disco, será en esa línea de fusión de estilos. Con todo, en el programa americano se lanzó con "Tarde de abril", de Niña Pastori, compartiendo escenario con "El Dani". El escaparate no pudo ser mejor. Telemundo, la cadena para la que se graba el programa, es la cadena en castellano más vista en Estados Unidos y la cuarta en cualquier idioma. "El programa lo dirige 'Don Francisco' -Mario Kreutzbergr- que es todo un icono de la televisión latinoamericana. Es muy simpático, se arrancó a cantar flamenco con nosotros, aunque no se le da muy bien", concluye el padre de la pequeña de La Carriona.