Julián Rus rechaza que su gestión de Los Telares incrementara la deuda social

Ángel Bernal, el abogado del empresario astorgano Julián Rus, asegura que su cliente "no es responsable de la deuda de la empresa Los Telares tal y como le acusan el administrador concursal y la fiscalía". Para Bernal, estas dos acusaciones carecen de fundamento: "Dicen que durante su gestión no hizo nada para salvar la empresa, pero más bien fue al contrario: vendió material por valor de 17 millones de euros y pagó por importe de más de 21. Además, mantuvo los empleos de más de 500 personas", subrayó.

El administrador concursal, a través de su delegada en Asturias, imputa a Rus, sin embargo, la responsabilidad de una deuda superior a 6,5 millones de euros y pide que la subsane abonando el 5 por ciento de la misma (algo más de 300.000 euros). La fiscalía sigue el mismo camino que el gestor de la empresa nombrado por el juez. Sin embargo, le reclama el 100 por ciento de responsabilidad. Tras la presentación de las alegaciones por parte del equipo jurídico de Rus queda que la jueza Carmen Márquez, del número 3 de lo Mercantil de Gijón fije la fecha del juicio.

La segunda acusación contra Rus es que permitió que el fondo de inversión suizo Gryphus Partners tomara el control de Los Telares con el fin de saquearlo. "Presentamos pruebas periciales contables que desmontan esta idea: ellos pusieron 2,5 millones de euros y perdieron 1,2 millones; es decir, no vinieron a vaciar la empresa", recalcó Ángel Bernal. El administrador concursal, sin embargo, asegura que la compañía suiza había llegado a España para vaciar la empresa. El Ministerio Fiscal es de la misma opinión.

Se da la circunstancia de que la empresa Gryphus Partners ha sido declarada en rebeldía porque no ha presentado ninguna alegación sobre el proceso que se instruye en el juzgado asturiano. De hecho, no ha respondido a ninguna de las reclamaciones de la magistrada responsable del caso. Las dos acusaciones imputan a Gryphus, en todo caso, el 100 por ciento de los 17 millones de deudas que generaron desde que tomaron el control de la empresa -en diciembre de 2014- y hasta que cesaron su actividad: el verano siguiente. "Rus, en todo caso, no es responsable de la mala gestión de Gryphus; ese es otro problema. Consiguió que pusieran el dinero que hacía falta", recalcó Bernal.

La crisis de Los Telares comenzó en 2012, año en el que Julián Rus Cañibano entendió que era insostenible el ritmo de pérdidas y solicitó la declaración de concurso de acreedores con el propósito de salvar su cadena textil, que por entonces daba empleo a unas 600 personas, 150 de ellas en el Principado. Tras negociar con los acreedores se llegó al acuerdo de firmar un convenio que reorientase el rumbo de la empresa y se puso en marcha un expediente de regulación temporal de empleo. Rus llegó a hacer una inyección de capital a costa de su patrimonio, pero ni por esas se lograron los objetivos.

Entre medias, entró en escena la controvertida sociedad suiza Gryphus Partners, que incumplió la mayoría de las promesas realizadas. La relación entre los directivos que nombró Gryphus y Julián Rus, que había dado un paso atrás para ceder el control absoluto de Los Telares, se agrietó a los pocos meses y acabó siendo pésima, al punto de que al empresario le llegaron a prohibir la entrada en las oficinas centrales de su compañía.

Las tiendas y las oficinas de la empresa Los Telares cerraron a finales de junio de 2015: fue el comienzo de la liquidación de la sociedad. El administrador concursal de la compañía que fundó hace cuatro décadas el industrial avilesino de origen astorgano Julián Rus planteó los despidos de toda la plantilla a razón de veinte días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades. Los trabajadores iniciaron movilizaciones, manifestaciones poco antes de la Semana Santa de 2015, cuando fue más que patente que los nuevos gestores de Los Telares no eran capaces de levantar la sociedad.