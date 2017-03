La colaboración ciudadana da pistas del piloto cazado a 144 kilómetros por hora

El gobierno local de Corvera no está por la labor de que quede impune el motociclista "cazado" a casi el triple de la velocidad permitida a las 16.32 horas del pasado miércoles en La Marzaniella por el coche-radar que patrulla ciertos días por el concejo. El sistema de detección de velocidad hizo su trabajo al paso del vehículo: tiró una foto en la que se ve la moto y al piloto, y en la que consta la velocidad a la que circulaba, 144 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50.

Pero el hecho de que el motociclista circulase de frente hacia el coche-radar en el momento de la infracción impidió retratar la moto por su parte trasera, que es donde este tipo de vehículos de dos ruedas lleva la placa de matrícula. Así las cosas, lo único que la Policía Local de Corvera tenía entre manos era la detección de un exceso de velocidad, pero no la identificación del vehículo infractor (y en consecuencia la posibilidad de pedir cuentas a su propietario). Esta circunstancia, no obstante, puede ser irrelevante para dar con el motociclista pues al menos dos vecinos de Trasona se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para dar pistas de su identidad, al haber reconocido tanto la moto como el casco del piloto. El Alcalde, Iván Fernández, manifestó ayer que esos vecinos "llamaron para decir que esa moto les suena, porque su dueño suele convertir las calles de Trasona en su Jarama particular; sobre la base de esas llamadas hemos abierto una investigación en la esperanza de poder sancionar la infracción cometida".

La presencia del coche-radar en Corvera mereció ayer una crítica de Rogelio Crespo, portavoz de Somos: "La mayoría de los policías que estuvieron manejando el radar no tienen capacitación para ello. Acaban de hacer los cursos hace poco y estuvieron aportando pruebas para multar que son prácticamente ilegales en su mayoría". Y añadió: "No puede ser que por tener a un agente en el radar se pierda la pareja que patrulla el concejo. Hay turnos en los que hay dos policías, y si uno está en el radar da inseguridad al otro, que se queda solo; y a los ciudadanos, porque hay un solo policía para cualquier problema que surja".