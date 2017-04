El Festival de Cine Gay comienza con una gala y la película "Strike a pose"

La gala inaugural de la segunda edición del Festival de Cine LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer) comienza esta tarde, a las 18.30 horas, en el auditorio del Niemeyer. La gala irá seguida de la película documental "Strike a pose". Se proyectarán también "La noche" y "Female to what the fuck". El festival, que se prolongará hasta el 6 de mayo, incluye diez películas de nueve nacionalidades, 17 pases, siete conferencias, un acto con Boris Izaguirre, una clase magistral con Jose Xtravanganza (coreógrafo de Madonna), un concierto de clausura con Rodrigo Cuevas y la presencia de Carla Antonelli en la clausura, entre otros.