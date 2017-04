Íñigo Errejón: "Avilés será puntal de cambio y transformación política, es una promesa"

"Estamos convencidos de que Avilés será un puntal de cambio y de transformación política, empezando desde lo municipal en 2019. Y eso se riega ahora, demostrando la solvencia y capacidad que tenemos de hacernos cargo de nuestras administraciones, gobernando para la gente y no para una minoría privilegiada". El diputado de Podemos Íñigo Errejón hizo "esta promesa" ayer en Avilés, donde compartió un vermú con varias decenas de simpatizantes y afiliados. "Va a llegar el cambio político a esta ciudad en dos años", auguró. El secretario general de la formación en Asturias y diputado autonómico, Daniel Ripa, y la eurodiputada avilesina Tania González participaron en el encuentro, en el que también estuvieron los concejales de Somos Avilés, con David Salcines a la cabeza, y el diputado en Cortes Segundo González.



Errejón dio varios mensajes en clave nacional, comenzando por un grito contra el desaliento. "Queremos decir a la gente que no se resigne ante la corrupción, la manera más inteligente de producir el vuelco no es sólo denunciar lo que están haciendo mal las minorías privilegiadas, sino también demostrar que allí donde estamos hacemos las cosas de manera diferente y podemos ser decisivos", indicó.



El diputado de Podemos también restó crédito al plan de estabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy, que prevé la creación de dos millones de puestos de trabajo: "El señor Montoro es alguien a quien ya le han tirado de las orejas varias veces en Europa por falsear las cuentas y el Gobierno de España ahora mismo no ofrece confianza, básicamente porque tenemos la sospecha que es un Gobierno sumido en una guerra de bandas, en un enfrentamiento interno que empieza a salir a la luz en torno a las operaciones que están abriendo los tribunales y la fiscalía cuando la dejan trabajar. Nos tememos que sus previsiones sean un canto al sol".



Del enfrentamiento interno en el seno de su propio partido, relegado de la primera línea en favor de Irene Montero, Errejón despejó las preguntas con elegancia. "Aquí estoy. Haciendo trabajo político y hacia afuera", dijo. Y concretamente de su relevo en una tertulia de radio, afirmó: "Los partidos políticos tienen derecho a elegir quienes son sus representantes en los medios de comunicación, yo estoy a la orden".



Por su parte, el secretario general de Podemos en Asturias puso la diana en el presidente del Principado, Javier Fernández. "Tiene una doble responsabilidad. Además de ser mudo en la defensa de los intereses de Asturias está haciendo oídos sordos a la corrupción. Está en su mano cambiar la situación", dijo. Y concretó: "Puede activar una moción de censura y echar al partido más corrupto de la democracia que además está claramente perjudicando a Asturias. Le pedimos a Javier Fernández una respuesta contundente, y no entendemos que no respalde este Gobierno corrupto hasta la médula".