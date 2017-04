El PP y el PSOE califican a IU de "hipócrita" por su postura con el servicio del agua

El PP y el PSOE arremetieron ayer contra IU por las declaraciones el viernes de la alcaldesa, Yasmina Triguero, y de la eurodiputada y exalcaldesa, Ángela Vallina, que reclamaron responsabilidades políticas a ambos partidos por la privatización del agua hace años y pidieron la dimisión de sus actuales portavoces municipales, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones y Jesús Cabrales, respectivamente, "por apoyar a la empresa y no a los vecinos" tras haber ganado el Ayuntamiento un importante proceso judicial a la empresa.



"Denunciamos la hipocresía y el cinismo políticos de IU que. Con gran parafernalia y puesta en escena, acusa al PP de defender los intereses de Aqualia y no los de los vecinos, aseveración que negamos de plano. Además, nos piden responsabilidades y dimisiones por la privatización de la gestión del servicio de agua y saneamiento en Castrillón, cuando han sido los gobiernos de IU los que han puesto al borde del precipicio judicial y económico al Ayuntamiento con sus decisiones negligentes, como el bloqueo de inversiones o el retraso de año y medio en la firma, por la entonces alcaldesa Ángela Vallina, de la readjudicación a Aqualia del servicio, según acordó el Pleno de mayo de 2010", señaló Quiñones.



Por su parte, Cabrales indicó: "Vamos a trasladar al Juzgado las declaraciones y acusaciones del viernes de Yasmina Triguero y Angela Vallina en su rueda de prensa; vergonzosas, mezquinas y llenas de falsedades. Tendrán que demostrar si el PSOE actuó en connivencia con Aqualia. Esa afirmación es una calumnia que tendrá que demostrar la Alcaldesa. No todo vale en política e IU, por desprestigiar políticamente a su adversario, tiene la premisa de que calumnia que algo queda". El líder socialista dijo que Vallina e IU, con los juicios, no buscaba remunicipalizar el agua. "Vallina quería entregar el servicio a una empresa mixta de la que formaría parte el Ayuntamiento y otra empresa muy de moda en la actualidad por corrupción", concluyó.