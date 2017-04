Somos teme que la plantilla de la Policía Local quede reducida a la mitad

"Desde Somos estamos detectando que Corvera se puede ver pronto en una situación complicada. Las jubilaciones y las peticiones de movilidad, son tantas, que pueden dejar la plantilla de la Policía Local a la mitad, si no se empieza a poner solución a la situación", sostiene el concejal del grupo morado Rogelio Crespo. El edil afirma que el problema no existe ahora, pero de no actuar ya sí aparecerá, poniendo en peligro la seguridad del concejo. Así, solicitará que se lleven a cabo las medidas oportunas para que las bajas de la plantilla tengan relevo.



Crespo no se quedó ahí: "Es preocupante que varios policías jóvenes tengan la intención de marcharse del concejo. Corvera no debería ser un municipio complicado como para querer marcharse, pero creemos que las decisiones respecto a los trabajadores no están siendo las correctas". El concejal explica que decisiones como las de desplazar a un policía para que se ocupe del rádar, dejando a otro agente solo en su patrulla, por ejemplo, crean cierta inseguridad tanto en los trabajadores como en la ciudadanía.



Tampoco ayudan, según Crespo, declaraciones como las que se cruzaron cuando el Consistorio hizo pública una sentencia que un policía municipal perdió en favor del Ayuntamiento. "No hay un buen ambiente en la Policía Local de Corvera", sostiene el concejal. "Una persona que había conseguido una de las últimas plazas que salieron a concurso rehusó, y uno de los dos jóvenes que entraron ya ha cambiado de destino. Eso es mal síntoma", añade.



A ello hay que sumar la ley estatal que está a un paso de hacerse realidad por la que los agentes de la Policía tendrán derecho a prejubilarse al tratarse de un oficio peligroso, un beneficio con el que cuentan ya, por ejemplo, los bomberos. "La plantilla corverana está envejecida, así que serán varios los agentes que se podrán acoger a esta ley", señala Crespo.