Avilés acoge a mediodía la manifestación de UGT y CC OO del Primero de Mayo

Los sindicatos CC OO y UGT celebrarán este lunes en Avilés la manifestación principal del Primero de Mayo con el lema "no hay excusas". La marcha saldrá a las doce de la mañana de la plaza del Vaticano para finalizar en la plaza de España. Las centrales aprovecharán la celebración del Día del Trabajo para protestar contra el aumento de la precariedad laboral y para exigir el fin de las medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno español. Otra de las reclamaciones irá dirigida hacia los empresarios para que incrementen los sueldos en una línea acorde con la mejora de sus negocios.

Con motivo de la manifestación habrá restriccciones tanto en el estacionamiento como en la circulación de vehículos. Así, estará prohibido aparcar en la calle Fuero de Avilés, desde su entronque con la calle Ramón Granda hasta su confluencia con José Cueto desde las 08.00 horas y hasta la finalización de la misma.

Además, quedará prohibida la circulación de vehículos a partir de las 11.30 horas y hasta la finalización de la manifestación en la

avenida de San Agustín (tramo comprendido entre la plaza del Vaticano y C/ Severo Ochoa); Plaza del Vaticano; C/ Juan XXIII (tramo comprendido entre la plaza del Vaticano y C/ Juan Ochoa); C/ Francisco Orejas Sierra; plaza de La Guitarra; C/ José Cueto (entre la C/ Fco. Orejas Sierra y la C/ Fernando Morán); C/ Eduardo Carreño; C/ González Abarca; C/ La Cámara (desde C/ González Abarca hasta la plaza de España).

Así mismo, y desde la misma hora, se prohibirá la circulación de vehículos autorizados y residentes por la zona peatonal de la plaza de España y zonas peatonales adyacentes a la misma. Se irán restableciendo sentidos de circulación conforme el final de la manifestación avance.